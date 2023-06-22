Сжегший заживо жену москвич получил 18 лет колонии

Житель Москвы, сжегший заживо свою жену, получил 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Об этом 22 июня сообщила пресс-служба прокуратуры столицы.

Московский городской суд установил, что в ночь на 17 июня 2022 года 47-летний Дмитрий Сухарев облил свою супругу бензином и поджег зажигалкой в квартире одного из домов на Дубнинской улице.

«В результате потерпевшей нанесены телесные повреждения в виде термических ожогов головы, туловища, конечностей и термоингаляционной травмы, от которых она скончалась на месте», — заявили в прокуратуре.

Сухарев осужден по п. «д, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом»). Приговор в законную силу не вступил.

Ранее, 29 мая, жителя Сунтарского района Якутии признали виновным в совершении убийства с особой жестокостью. Он сжег в автомобиле своего знакомого, когда тот уснул. Обвиняемого приговорили к 16 годам 2 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.