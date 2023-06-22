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Lada Iskra получит панорамную крышу

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Фото: «Автоброкер Клуб»/journal.ab-club.ru
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Перспективная разработка АвтоВАЗа Lada Iskra, которая придет на смену семейству Granta, получит такую опцию, как панорамная крыша. Об этом 22 июня сообщает «Автоброкер Клуб» со ссылкой на источники на АвтоВАЗе.

Премьера Lada Iskra должна состояться в конце 2024 года, а продажи автомобиля начнутся в 2025-м. По словам Дениса Мантурова, главы Минпромторга, новое семейство автомобилей Iskra, которое будет представлено в виде седана и универсала, сделает огромный шаг вперед по сравнению с нынешними Lada Granta.

Известно, что новинка будет построена на французской платформе CMF-B, разработанной Renault. Другие детали о модели пока не разглашаются.

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17 июня стало известно, что продажи нового автомобиля Lada X-Cross 5 планируется начать в III квартале 2023 года. В Минпромторге отметили, что до конца 2023 года на заводе АвтоВАЗа в Санкт-Петербурге, который в начале текущего года перешел от Nissan под управление АО «АвтоВАЗ», планируется выпустить до 10 тыс. автомобилей классов С и D.

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