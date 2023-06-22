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NYT: жена владельца пропавшего батискафа является потомком пары, погибшей на «Титанике»

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Супруга основателя OceanGate Стоктона Раша Венди, находящегося в пропавшем в Атлантическом океане батискафе «Титан», является потомком магната Исидора Штрауса и его жены Иды, которые погибли при крушении «Титаника». Об этом 21 июня сообщило издание The New York Times.

По информации издания, Венди Раш — праправнучка «двух самых богатых людей», которые погибли в результате крушения корабля «Титаник» в 1912 году, пишет RT. Согласно архивным данным, пара отправилась в путешествие в первом классе. Исидору было 67 лет, Иде 63 года. На «Титанике» их сопровождала горничная Эллен Берд, отмечает сайт aif.ru.

По свидетельствам выживших в катастрофе, магнат решил уступить место в шлюпке детям и женщинам, а его жена Ида отказалась покидать супруга, пишет сайт kp.ru. Тело Штрауса было обнаружено спустя две недели после трагедии в море, а тело его жены так и не было найдено, отмечает телеканал «360».

Венди Раш — прямая родственница одной из дочерей Штраусов, она и основатель OceanGate поженились в 1986 году. Как сообщают американские журналисты, Венди Раш на контакт с прессой не идет.

Батискаф «Титан» пропал 18 июня. Он потерял связь с исследовательским судном «Полярный принц» примерно через один час 45 минут после погружения.

Известно, что он отправился к обломкам «Титаника». На его борту находились пять человек: Стоктон Раш, британский миллиардер Хамиш Хардинг, французский ветеран глубоководных исследований Поль-Анри Наржеоле, а также бизнесмен Шахзада Давуд из Пакистана и его сын Сулеман. Поиски батискафа продолжаются. Отмечается, что запаса воздуха в нем осталось менее чем на сутки. Океанограф Дэвид Галло высказал опасения, что пассажиры пропавшего у «Титаника» батискафа могут замерзнуть раньше, чем у них закончится кислород, отмечает телеканал «Звезда».

21 июня в район, где пропал батискаф, прибыли три специально оснащённых судна для проведения поисково-спасательных работ, пишет ИА «Регнум». Тогда же сообщалось, что экипажи спасателей услышали «акустическую обратную связь». Однако позднее береговая охрана США заявила, что расследование шумов с использованием специального подводного оборудования «дало отрицательные результаты».

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