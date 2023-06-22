Путин предложил членам Совбеза обсудить ситуацию в зоне СВО

Президент России Владимир Путин предложил постоянным членам Совбеза РФ обсудить ситуацию в зоне спецоперации. Совещание проводится в четверг, 22 июня.

«Прежде всего мне хотелось бы начать с вопросов актуальной повестки, с самых важных на сегодняшний день — с ситуации в зоне проведения специальной военной операции», — сказал глава государства, открывая встречу.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил о ситуации в зоне боевых действий. По его словам, украинские войска снизили активность и занимаются перегруппировкой. Российская же сторона ведет подготовку для реакции на дальнейшие наступательные действия Вооруженных сил Украины (ВСУ).



Секретарь Совбеза Николай Патрушев доложил, что ведется подсчет военной техники, утраченной Киевом в ходе наступления.

Также он подчеркнул, что с 4 по 21 июня российские военные уничтожили 246 украинских танков, в том числе 13 — западного образца, а также 42 системы РСЗО, 10 истребителей, 264 беспилотника. ВСУ потеряли в ходе попыток наступления более 13 тыс. человек.

Ранее, 13 июня, Путин на встрече с военкорами сообщил, что украинское контрнаступление с использованием резервов началось 4 июня и продолжается до сих пор. По его словам, ВСУ не достигли успехов ни на одном направлении, а потери Киева в личном составе приближаются к катастрофическим.

В закрытой части общения с военкорами глава государства отметил, что его слова о больших потерях ВСУ в ходе контрнаступления подтверждают на Украине «между собой в разговорах».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.