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Новые тренды удаленной работы в 2023 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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С пандемией коронавируса многие россияне узнали о таком типе занятости, как удаленная работа, или удаленка. Хотя такой вид работы присутствует в Трудовом кодексе еще с 2013 года, эпидемия внесла свои коррективы в законодательство, сделав удаленную работу более удобной как для работодателя, так и для сотрудников. Что нового ждет работников на удаленке в текущем году, выяснили «Известия».

Что нового появилось на удаленке в 2023 году

Удаленная работа дома и в офисе в этом году несколько изменилась. Сейчас появились новые возможности для тех, кто работает удаленно, а также увеличился спектр требований к работодателю.

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Так, теперь работодатель при переходе на удаленный формат работы обязан компенсировать сотруднику износ личного оборудования, необходимого для работы, если тот отказался от офисной оргтехники и расходных материалов. Компенсация рассчитывается исходя из затраченного на работу времени.

В число затрат в том числе входят частичная оплата электроэнергии, интернета, связи, бензина, амортизация автомобиля и другие расходы.

При этом работник, как и раньше, вправе попросить предоставить ему любые материалы и технические средства, необходимые для выполнения трудовых обязанностей удаленно.

Все расходы прописываются в трудовом договоре, дополнении к нему или в дополнительном соглашении.

Возможность работать удаленно из дома и в офисе

Сейчас сотрудник может сам выбирать более удобный для себя график работы и чередовать удаленку с работой в офисе. Раньше такая гибкость в трудовых отношениях не была предусмотрена.

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Таким образом, работнику больше необязательно постоянно присутствовать в офисе. Главное требование к нему — чтобы специфика деятельности позволяла ему работать из дома и чтобы он был обеспечен всеми необходимыми для этого техническими средствами.

Важно учитывать и то, что переход на удаленку не служит поводом для снижения зарплаты. Сотрудник вправе рассчитывать на ту же оплату труда, которую он имел, работая в офисе. При необходимости изменить условия можно только при наличии достаточных оснований в общем порядке.

При этом работодатель имеет полное право перевести сотрудников на удаленку без их согласия. К таким случаям относятся эпидемии, природные катаклизмы, катастрофы и другие экстренные ситуации, которые несут угрозу здоровью и жизни людей.

Удаленная работа может быть постоянной и временной

В остальных случаях работник может сам выбрать, какой формат удаленки выбрать. Новая редакция Трудового кодекса предусматривает несколько видов удаленной работы.

К ним относится удаленная работа на постоянной основе. Это предполагает, что работник трудится удаленно в течение всего срока действия трудового договора.

Помимо этого есть временная удаленная работа. Она осуществляется только в течение срока, который прописан в договоре, но не более 6 месяцев.

И третий вариант — чередование постоянной и удаленной работы (комбинированная работа).

Каждый из этих режимов работы должен быть закреплен в трудовом договоре или дополнительным соглашением к нему.

Невыход на связь на удаленке грозит увольнением

Для сотрудников, работающих на удаленке, действуют общие правила прекращения трудового договора. Однако сейчас законом предусмотрены дополнительные основания для увольнения.

Например, можно лишиться работы, если более двух рабочих дней не выходить на связь с шефом без уважительной причины, за исключением того случая, когда более долгий срок ответа заранее обговорен между работником и работодателем.

Еще одним основанием для увольнения работника является смена места жительства или места выполнения работы, если после этого он не может вовремя выходить на связь или продолжать работу в установленном порядке. Таким случаем может стать переезд на дачу или в сельскую местность, где нет возможности ежедневно выходить в интернет или если связь там работает с перебоями.

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При увольнении работодатель должен уведомить об этом в установленные законом сроки и способами, в том числе он может отправить работнику копию приказа по электронной почте.

При этом если работник направляется в другую местность самим работодателем, то такая поездка будет считаться командировкой с соответствующими выплатами и компенсациями.

Мнения экспертов по удаленной работе

Эксперты по рынку труда убеждены, что ситуация в ближайшие годы вряд ли существенно изменится и на удаленке останутся те сферы, которые там и так были, а для других дистанционный формат работы останется частью соцпакета.

При этом, как рассказал «Известиям» Виктор Ляшок из РАНХиГС, в следующие несколько лет можно будет увидеть постепенный рост дистанционной занятости, особенно гибридной. А руководитель инсорсинговых направлений ГК Itglobal.com Ольга Звагольская указывает, что в перспективе до 25% всех работников смогут работать из дома 3–5 дней в неделю.

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