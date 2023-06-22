ЕС перевел Украине очередной транш макрофинансовой помощи в €1,5 млрд

Европейский союз (ЕС) перевел Украине очередной транш макрофинансовой помощи в размере €1,5 млрд в рамках программы на €18 млрд в текущем году. Об этом 22 июня сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.



«Мы помогаем сохранить услуги и инфраструктуру Украины на плаву в ее смелой борьбе за свободу», — написала она в Twitter.

Ранее, 20 июня, стало известно, что ЕС готовит очередной пакет финансовой помощи Украине в размере €50 млрд. В отличие от предыдущих пакетов предстоящий транш будет формироваться за счет взносов государств — членов ЕС, а не рыночных займов.



16 июня госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон выделит Киеву дополнительные $205 млн на продукты питания, питьевую воду, услуги защитных служб, образовательные расходы, юридическую помощь, поддержку приютов и ряд других мер.

До этого, 18 мая, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что лидеры стран альянса примут многолетнюю программу помощи Киеву на саммите в Вильнюсе. Он уточнил, что программа позволит Украине полностью перейти с вооружения советского образца на западное и поможет добиться оперативной совместимости с союзниками по НАТО.



Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.