Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин зажег свечу у монумента «Скорбящая мать» в Музее Победы
Происшествия
ФСБ задержала в Мелитополе готовивших подрыв железной дороги диверсантов СБУ
Общество
Пожар на складе в Ростовской области ликвидирован
Мир
ЕС перевел Украине очередной транш макрофинансовой помощи в €1,5 млрд
Политика
Политолог заявил о недопущении Россией вступления Украины в НАТО
Общество
Мосгорсуд продлил арест журналиста WSJ Гершковича до конца августа
Общество
Пожар на рынке в Ростовской области локализован на площади 2 тыс. кв. м
Общество
С марта 280 тыс. жителей новых регионов оформили российские пенсии
Авто
Hyundai представила новый кроссовер Musa
Общество
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
Мир
Пленные бойцы ВСУ рассказали о подготовке военных западными инструкторами
Армия
Шойгу отметил снижение темпов наступления украинских националистов
Армия
В ВМФ РФ сообщили о планах оснастить «Цирконами» все строящиеся фрегаты
Сюжет:

ЕС перевел Украине очередной транш макрофинансовой помощи в €1,5 млрд

0
Фото: Global Look Press/Xinhua/Zheng Huansong
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Европейский союз (ЕС) перевел Украине очередной транш макрофинансовой помощи в размере €1,5 млрд в рамках программы на €18 млрд в текущем году. Об этом 22 июня сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Мы помогаем сохранить услуги и инфраструктуру Украины на плаву в ее смелой борьбе за свободу», — написала она в Twitter.

Головой вперед: чем важен саммит НАТО в контексте украинского кризиса
Чье будущее определят результаты контрнаступления ВСУ

Ранее, 20 июня, стало известно, что ЕС готовит очередной пакет финансовой помощи Украине в размере €50 млрд. В отличие от предыдущих пакетов предстоящий транш будет формироваться за счет взносов государств — членов ЕС, а не рыночных займов.

16 июня госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон выделит Киеву дополнительные $205 млн на продукты питания, питьевую воду, услуги защитных служб, образовательные расходы, юридическую помощь, поддержку приютов и ряд других мер.

До этого, 18 мая, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что лидеры стран альянса примут многолетнюю программу помощи Киеву на саммите в Вильнюсе. Он уточнил, что программа позволит Украине полностью перейти с вооружения советского образца на западное и поможет добиться оперативной совместимости с союзниками по НАТО.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023