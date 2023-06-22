Цены на земельные участки в России выросли за год на 10%

Стоимость земельного участка в России за год выросла на 10% как по цене за весь объект, так и за сотку, говорится в исследовании аналитиков «Авито Недвижимости», с которым ознакомились «Известия» 22 июня. Эксперты изучили рынок загородных участков в 33 регионах страны.

Как уточняется, земли промышленного назначения по сравнению с первой половиной июня 2022 года подорожали на 15%, до 7 млн рублей, сельхозназначения — на 13%, до 450 тыс. рублей, в статусе индивидуального жилищного строительства — на 8%, до 650 тыс. рублей.

Цены увеличились в 22 из 33 регионов, попавших в исследование экспертов. Самый большой рост стоимости наблюдается в Дагестане (+47%), Ростовской области (+30%), Татарстане (+23%), Омской области (+20%) и Ставропольском крае (+20%).

По информации экспертов, в среднем за сотку продавцы загородных участков просят 55 тыс. рублей. Дороже всего в Краснодарском крае (194 тыс. рублей), Ростовской области (188 тыс. рублей), Дагестане (184 тыс. рублей), Крыму (167 тыс. рублей) и Московской области (106 тыс. рублей). В то же время самые доступные участки в Кировской (15 тыс. рублей за сотку) и Смоленской областях (20 тыс. рублей), Пермском крае (23 тыс. рублей), Вологодской (25 тыс. рублей) и Ярославской областях (26 тыс. рублей).

«Российский рынок земельных участков продолжает развиваться, причем спрос на такого вида объекты в годовом выражении растет быстрее предложения. Этим и объясняется положительная динамика по стоимости в большинстве регионов России за год», — объяснил руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Хахулин.

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