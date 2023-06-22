В ГД назвали цель атаки ВСУ по мостам на границе Крыма и Херсонской области

Атакой на Крым «удобно щеголять в медиапространстве» на фоне неудач в ходе контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 22 июня «Известиям» заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

По словам парламентария, киевский режим в очередной раз проявил свое хищное нутро, атаковав мост через Чонгар, предположительно, британскими ракетами Storm Shadow.

«Киев решил достать до дорожного полотна, соединяющего Крым с Херсонской областью, с помощью вооружения, поставляемого странами НАТО, послушно исполняя команды западных кураторов. Страны альянса привыкли загребать жар чужими рукам и сейчас нагло пытаются атаковать объекты, которые находятся на полуострове. Для ВСУ и их кукловодов Крым — красная тряпка, для украинской стороны значение такой провокации кратно возрастает еще и потому, что атакой на полуостров удобно щеголять в медиапространстве на фоне неудач в ходе контрнаступления», — сказал он.

Украинская армия нанесла удар по мостам на границе между регионами ранее в этот день. Как сообщил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо, по предварительной оценке, ВСУ использовали английские ракеты Storm Shadow.

Позднее он указал, что Чонгарский мост после обстрела со стороны украинских боевиков будет восстановлен за несколько дней, на ход спецоперации РФ по защите Донбасса атака не повлияет. По мнению врио губернатора, целью киевского режима было доставить неудобства местным жителям.

Кроме того, Сальдо заверил, что атака никак не повлияет на цены на продукты, так как большая часть сезонных овощей выращивается местными жителями. Он заявил, что попытки коммерсантов искусственно повысить цены будут пресекаться.

Движение автотранспорта между Херсонской областью и Крымом действует по резервному маршруту. Советник главы Крыма Олег Крючков указал, что республику с Херсонской областью соединяет три пункта пропуска: два в районе Армянска и один в районе Джанкоя.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.