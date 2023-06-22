В Москве рассказали о благоустройстве территории у станции МЦД-4 Толстопальцево

Работы по благоустройству территории около станции МЦД-4 Толстопальцево вышли на завершающий этап. Об этом в четверг, 22 июня, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, главной задачей было сделать комфортный пешеходный маршрут к новому транспортному объекту, а также организовать удобные подъезды для автомобильного транспорта, пишет «Москва 24».

Работы велись на Советской улице на участке от Центральной улицы до станции МЦД. Рабочие заменили покрытие дорог, увеличили площадь пешеходной зоны на 4 тыс. кв. м, расширили существующие тротуары и обустроили новые.

Помимо этого, воздушные линии убрали под землю, установили современные уличные фонари, оборудовали пять остановок для общественного транспорта, предусмотрели разворотную площадку и парковку, сообщает агентство городских новостей «Москва».

В настоящее время ведется установка элементов навигации и велопарковок. Затем начнутся работы по озеленению территории, где уже уложили газон. Там планируется высадить деревья и кустарники. Завершить все работы намерены до конца 2023 года.

21 июня в Москве на полгода раньше срока запустили движение по двум участкам Московского скоростного диаметра (МСД). Открытый маршрут проходит через Печатники, Люблино, Марьино и Текстильщики, в которых суммарно проживает 650 тыс. человек. Общая протяженность трассы составляет около 100 км. В составе объекта — 55 искусственных сооружений в виде эстакад и тоннелей, пишет НСН. Для снижения уровня шума вдоль основного хода МСД были установлены защитные экраны протяженностью 3,8 км, уточняет сайт kp.ru.

Также 21 июня в минтрансе Московской области сообщили, что строительство железнодорожной станции Ольгино продолжается в Балашихе. Готовность объекта уже составляет 70%. Полностью строительство завершат в августе, отмечает телеканал «360».