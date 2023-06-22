Во Франции ввели повышенный уровень погодной опасности из-за шторма
Во Франции бушует сильнейший шторм, он сопровождается дождем и градом. Улицы ряда французских городов превратились в реки, движение затруднено, передает телеканал «Известия». В 10 департаментах власти ввели повышенный уровень погодной опасности. Порывы ветра местами могут достигать 90 км/ч.
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