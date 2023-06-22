Hyundai представила новый кроссовер Musa

Корейский производитель Hyundai представил кроссовер Musa, сообщает 22 июня пресс-служба компании.

Предназначенная для рынка КНР новинка, прямой наследник кроссоверов семейства ix35, оснащена 2-литровым атмосферным двигателем мощностью 160 л.с. (193 Нм) в паре с шестиступенчатой трансмиссией с приводом на передние колеса.

Габариты автомобиля: 4475 мм — в длину, 1850 мм — в ширину и 1665 мм — в высоту, а длина колесной базы составляет 2680 мм. Таким образом, автомобиль длиннее бестселлера Hyundai Creta на 200 мм. Объем багажника: 451 л.

Продажи новинки уже стартовали в Китае. Цены на Musa варьируются от 122 тыс. до 140 тыс юаней (1,43-1,64 млн рублей). Вероятно, в скором времени автомобиль появится в ассортименте российских дилеров.

На российском рынке 20 июня появились кроссоверы Roewe RX8, ввезенные из Китая по параллельному импорту. Габариты автомобиля: 4930 мм ― длина, 1930 мм ― ширина, 1810 мм ― высота. Roewe оснащен турбированным бензиновым мотором объемом 231 л.с. (360 Нм) в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач и приводом на заднюю ось. Разгон кроссовера до первой «сотни» занимает 9,1 с.