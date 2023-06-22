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Действовавшие в Запорожской области диверсанты СБУ дали признательные показания

Задержанные в Мелитополе диверсанты СБУ готовили покушение на главу одного из предприятий
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Фото: ФСБ РФ
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Задержанные сотрудниками ФСБ в Мелитополе диверсанты Службы безопасности Украины (СБУ) дали признательные показания. Они рассказали, что в том числе планировали покушение на главу крупного предприятия.

Один из задержанных сообщил, что был завербовал украинскими спецслужбами для совершения диверсионно-разведывательных действий в 2022 году. Мужчина наблюдал за военными объектами и руководителями военно-гражданской администрации. Для наблюдения он привлекал свои связи.

«Изучал пути их следования, место жительства. Полученную информацию передавал СБУ. Указания совершения взрыва поступали и мне. Для этих целей через тайники мне передавались компоненты самодельного взрывного устройства, которые я собирал по инструкции СБУ и использовал для ряда взрывов на территории Запорожской области», — рассказал задержанный.

Диверсант добавил, что он попытался совершить еще одну диверсию, но ему не удалось это сделать по независящим от него причинам.

Другая участника ДРГ призналась, что причастна к покушению на руководителя предприятия в Запорожской области. Она помогала осуществлять наблюдение за ним. По словам женщины, в дальнейшем СБУ использовали эти данные для выбора места и способа подрыва.

«Помогала осуществлять наблюдение за передвижением железнодорожных составов. Данную информацию передавала родственнику, который впоследствии передавал это СБУ. Также я помогала осуществлять доставку взрывного устройства на место дальнейшей диверсии», — добавила он.

Третья задержанная сообщила, что она вела наблюдение за руководителем одного из крупных предприятий Запорожской области, информацию передавала украинским спецслужбам.

Как рассказал четвертый задержанный, ему поручили собрать самодельное взрывное устройство, перевести его к железной дороге и заложить.

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О том, что ФСБ задержала в Мелитополе диверсантов СБУ, стало известно ранее в этот день. Во время расследования указанных преступлений выяснилось, что участники ДРГ планировали подорвать железнодорожные пути в момент следования состава с военной техникой и грузами для российской армии. Диверсантов удалось поймать в момент изъятия из схрона самодельного взрывного устройства перед его закладкой на железнодорожных путях.

Возбуждены уголовные дела по ст. 205 (террористический акт) и 205.1 (содействие террористической деятельности) УК России. Задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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