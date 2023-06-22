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ФК «Сочи» объявил о переходе в клуб нападающего Ивана Игнатьева

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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ФК «Сочи» на своем сайте объявил о подписании контракта с нападающим Иваном Игнатьевым.

«Состав сочинского клуба пополнил нападающий Иван Игнатьев! Добро пожаловать в команду!» — приводит RT сообщение пресс-службы команды 22 июня.

Срок соглашения с игроком не разглашается.

21 июня столичный ФК «Локомотив» объявил о расторжении контракта с нападающим по согласию сторон. За «железнодорожников» форвард провел 27 матчей, забил пять мячей и сделал две голевые передачи, сообщает «Спорт-Экспресс».

В Сочи Игнатьев переезжает на правах свободного агента, отмечает сайт kp.ru.

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2 марта в ФК «Сочи» перешел футболист Мигель Силвейра, который раньше выступал за команды «Флуминенсе» и «Ред Булл Брагантино».

Как сообщает телеканал «360», полузащитнику из Бразилии 19 лет, но на его счету уже 37 матчей. Также Силвейра принимал участие в чемпионате Южной Америки для футболистов до 17 лет.

Эксперты считают, что появление бразильского полузащитника усилит российский клуб, отмечает «Федеральное агентство новостей».

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