ФК «Сочи» объявил о переходе в клуб нападающего Ивана Игнатьева
ФК «Сочи» на своем сайте объявил о подписании контракта с нападающим Иваном Игнатьевым.
«Состав сочинского клуба пополнил нападающий Иван Игнатьев! Добро пожаловать в команду!» — приводит RT сообщение пресс-службы команды 22 июня.
Срок соглашения с игроком не разглашается.
21 июня столичный ФК «Локомотив» объявил о расторжении контракта с нападающим по согласию сторон. За «железнодорожников» форвард провел 27 матчей, забил пять мячей и сделал две голевые передачи, сообщает «Спорт-Экспресс».
В Сочи Игнатьев переезжает на правах свободного агента, отмечает сайт kp.ru.
2 марта в ФК «Сочи» перешел футболист Мигель Силвейра, который раньше выступал за команды «Флуминенсе» и «Ред Булл Брагантино».
Как сообщает телеканал «360», полузащитнику из Бразилии 19 лет, но на его счету уже 37 матчей. Также Силвейра принимал участие в чемпионате Южной Америки для футболистов до 17 лет.
Эксперты считают, что появление бразильского полузащитника усилит российский клуб, отмечает «Федеральное агентство новостей».