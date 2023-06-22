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В МИЦ «Известия» обсудят совершенствование системы охраны женского здоровья в РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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23 июня в 14:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится круглый стол на тему: «Рождаемость и женское здоровье в России».

О важности женского здоровья для улучшения демографической ситуации, о роли системы ОМС в сфере охраны женского здоровья, о совершенствовании нормативно-правового регулирования расскажут:

  • Ян Власов, сопредседатель Всероссийского союза пациентов;
  • Олег Салагай, заместитель министра здравоохранения РФ;
  • Лейла Адамян, академик РАН, д.м.н., главный внештатный специалист по гинекологии Минздрава России, заместитель директора по научной работе ФГБУ НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова Минздрава России;
  • Наталия Долгушина, д.м.н., главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава России, заместитель директора по научной работе ФГБУ НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова Минздрава России;
  • Оксана Драпкина, академик РАН, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России;
  • Ольга Царёва, заместитель председателя Фонда обязательного медицинского страхования;
  • Татьяна Буцкая, первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей;
  • Владимир Круглый, член комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности.

Для очной аккредитации в пресс-центр необходимо на почту press-center@iz.ru прислать ФИО, название СМИ, серию и номер паспорта.

Важно: представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции онлайн при предварительной аккредитации. Для этого необходимо прислать на почту press-center@iz.ru ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению Telegram.

Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805, 4236.

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации при предъявлении паспорта.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3, 2-й этаж.

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