В МИЦ «Известия» обсудят совершенствование системы охраны женского здоровья в РФ
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- В МИЦ «Известия» обсудят совершенствование системы охраны женского здоровья в РФ
23 июня в 14:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится круглый стол на тему: «Рождаемость и женское здоровье в России».
О важности женского здоровья для улучшения демографической ситуации, о роли системы ОМС в сфере охраны женского здоровья, о совершенствовании нормативно-правового регулирования расскажут:
- Ян Власов, сопредседатель Всероссийского союза пациентов;
- Олег Салагай, заместитель министра здравоохранения РФ;
- Лейла Адамян, академик РАН, д.м.н., главный внештатный специалист по гинекологии Минздрава России, заместитель директора по научной работе ФГБУ НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова Минздрава России;
- Наталия Долгушина, д.м.н., главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава России, заместитель директора по научной работе ФГБУ НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова Минздрава России;
- Оксана Драпкина, академик РАН, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России;
- Ольга Царёва, заместитель председателя Фонда обязательного медицинского страхования;
- Татьяна Буцкая, первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей;
- Владимир Круглый, член комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности.
Для очной аккредитации в пресс-центр необходимо на почту press-center@iz.ru прислать ФИО, название СМИ, серию и номер паспорта.
Важно: представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции онлайн при предварительной аккредитации. Для этого необходимо прислать на почту press-center@iz.ru ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению Telegram.
Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.
Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805, 4236.
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