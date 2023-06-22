СК РФ изъял элементы упавшей на мост между Херсонской областью и Крымом ракеты

Следственный комитет России работает на месте ударов украинской армией по мостам на границе между Херсонской областью и Крымом, изъяты элементы упавшей ракеты. Об этом в четверг, 22 июня, рассказал сотрудник СК РФ.

«По предварительным данным, зафиксировано четыре прилета неустановленных ракет. В ходе осмотра места происшествия изъяты элементы данных ракет, на одной из которых на заводской табличке имеется маркировка, указывающая на то, что данная ракета произведена во Франции», — сказал он.

По словам сотрудника СК РФ, одна ракета попала в дорожное полотно на автомобильном мосту, вторая упала поблизости. Один снаряд ударил в дублирующий мост, и еще один, предварительно, упал в воду, добавил он.

Украинская армия нанесла удар по мостам на границе между регионами ранее в этот день. Как сообщил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо, по предварительной оценке, Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали английские ракеты Storm Shadow.

Позднее он указал, что Чонгарский мост после обстрела со стороны украинских боевиков будет восстановлен за несколько дней, на ход спецоперации РФ по защите Донбасса атака не повлияет. По мнению врио губернатора, целью киевского режима было доставить неудобства местным жителям.

Кроме того, Сальдо заверил, что атака никак не повлияет на цены на продукты, так как большая часть сезонных овощей выращивается местными жителями. Он заявил, что попытки коммерсантов искусственно повысить цены будут пресекаться.

Корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев показал последствия обстрела мостов на границе между Херсонской областью и Крымом. На кадрах видны разрушения дорожного покрытия.

Движение автотранспорта между Херсонской областью и Крымом действует по резервному маршруту. Советник главы Крыма Олег Крючков указал, что республику с Херсонской областью соединяет три пункта пропуска: два в районе Армянска и один в районе Джанкоя.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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