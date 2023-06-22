Пожар на рынке в Ростовской области локализован на площади 2 тыс. кв. м
Крупный пожар на складе на рынке «Классик» в Ростовской области локализован на площади 2 тыс. кв. м. Об этом в четверг, 22 июня, сообщили в ГУ МЧС по региону.
Локализация была объявлена в 9:50.
«Вертолетом Ми-8 осуществлено 10 сбросов воды по 3 т», — отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
О пожаре на рынке «Классик» стало известно утром, 22 июня. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.
В тушении огня задействовали два пожарных поезда, а также 61 сотрудника МЧС и 21 единицу техники.