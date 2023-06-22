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На ВДНХ проведут выставки животных из приютов

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На ВДНХ в Москве проведут фестивали-пристройства животных из приютов. Об этом в четверг, 22 июня, сообщили на сайте столичной мэрии.

Выставки пройдут 24 июня, 15 июля и 19 августа. В июне выставку организуют в сквере Юннатов возле здания Музея городского хозяйства Москвы. Своих будущих хозяев будут ждать 17 собак и кошек с 11:00 до 17:00.

Гости выставки смогут погулять с животными, поиграть, а также забрать понравившегося питомца домой. Желающим расскажут о работе городских приютов, а также о том, как стать хозяином бездомного питомца, пишет «Москва 24».

Посетителям расскажут о правилах ухода за питомцем и обучения его простым командам. Также там расскажут, как стать волонтером и взять шефство над понравившимся питомцем, сообщает агентство городских новостей «Москва».

В августе и сентябре 2022 года половину питомцев с таких фестивалей забрали домой.

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Накануне сообщалось, что в Москве с 23 июня начнут работать мобильные пункты груминга и ветеринарии. Собакам будут делать прически и подстригать челку. Уход грумеры будут осуществлять при помощи профессиональной косметики и инструментов.

Услуги будут предоставлять бесплатно по предварительной записи.

21 июня сообщалось, что Госветслужба Московской области осмотрела свыше 48 тыс. животных с начала года. Осмотры проводятся как в клинике, так и на дому. Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Владислав Мурашов, четверть владельцев записывали питомца на прием через портал региональных госуслуг. Опция записи онлайн доступна в 24 государственных ветеринарных клиниках региона. К сельскохозяйственным животным чаще всего специалистов вызывают для вакцинации, чипирования и забора материалов для анализов, сообщает телеканал «360».

В мае мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что летом на столичных площадках для выгула собак будут работать более 120 пунктов бесплатной вакцинации домашних животных. Найти ближайшую к дому точку можно будет в одном из разделов спецпроекта «Как стать суперхозяином», пишет НСН.

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