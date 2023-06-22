Реклама
Прямой эфир
Мир
СК РФ изъял элементы упавшей на мост между Херсонской областью и Крымом ракеты
Происшествия
ФСБ задержала в Мелитополе готовивших подрыв железной дороги диверсантов СБУ
Общество
Во время ЕГЭ россияне купили глицина и успокоительных на 471,9 млн рублей
Общество
Путин указал на важность наращивания общих усилий в борьбе с эпидемиями
Общество
Экс-начальник ГУЭБиПК МВД Сугробов вышел из колонии
Общество
Пожар на рынке в Ростовской области локализован на площади 2 тыс. кв. м
Общество
С марта 280 тыс. жителей новых регионов оформили российские пенсии
Общество
Сальдо назвал сроки восстановления Чонгарского моста после обстрела ВСУ
Происшествия
Рогов сообщил о взрывах в Мелитополе
Происшествия
Мосты на границе между Херсонской областью и Крымом попали под обстрел ВСУ
Общество
Число погибших в Херсонской области после прорыва Каховской ГЭС возросло до 46
Мир
С помощью пропавшего батискафа планировали собирать ДНК возле «Титаника»
Армия
В ВМФ РФ сообщили о планах оснастить «Цирконами» все строящиеся фрегаты

Стало известно о связи владельца пропавшего батискафа с жертвами «Титаника»

NYT: родственники жены владельца пропавшего батискафа погибли при крушении «Титаника»
0
Фото: commons.wikimedia.org
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жена Стоктона Раша, основателя OceanGate, который пилотировал пропавший в Атлантике батискаф «Титан», является потомком пары, погибшей при крушении «Титаника». Об этом сообщила газета The New York Times.

Венди Раш является праправнучкой магната Исидора Штрауса и его супруги Иды. Штраусы были самой богатой парой среди всех жертв крушения судна. В архивных записях сохранились воспоминания выживших о том, что магнат отказался от места в спасательной шлюпке, чтобы дать возможность спастись женщинам и детям. Его жена Ида отказалась оставить мужа. На тот момент супруги состояли в браке 40 лет.

Тело Штрауса обнаружили в море спустя две недели после катастрофы, останки его жены не были найдены.

Венди Раш является потомком одной из дочерей Штраусов, она вышла замуж за основателя OceanGate в 1986 году.

Воспитательные заботы: жизнь после коррупции и непотопляемый «Титаник»
«Известия» выбрали самые любопытные и шокирующие события в мире

19 июня компания OceanGate Expeditions, которая занимается доставкой туристов к обломкам «Титаника», сообщила об исчезновении своего батискафа «Титан» с экипажем. Он потерял связь с исследовательским судном «Полярный принц» примерно через один час 45 минут после погружения судна 18 июня утром.

На борту подводного судна находятся пять человек. В их числе — британский миллиардер и исследователь Хэмиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд с сыном, а также французский пилот подводного плавания Поль-Анри Нарголе.

Американский океанограф, исследователь и испытатель глубоководных аппаратов Дон Уолш 21 июня заявил, что экипаж «Титана» едва ли удастся спасти, потому что у них заканчивается кислород. В тот же день стало известно, что корпус пропавшего батискафа имел технические проблемы, в частности демонстрировал признаки циклической усталости.

Тогда же сообщалось, что экипажи спасателей услышали «акустическую обратную связь». Однако позднее береговая охрана США заявила, что расследование шумов с использованием специального подводного оборудования «дало отрицательные результаты».

На данный момент известно, что как минимум пять судов привлечены к поиску батискафа: исследовательское Polar Prince, багамское Deep Energy, коммерческое Skandi Vinland и два корабля канадской береговой охраны John Cabot и Atlantic Merlin.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023