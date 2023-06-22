Стало известно о связи владельца пропавшего батискафа с жертвами «Титаника»

Жена Стоктона Раша, основателя OceanGate, который пилотировал пропавший в Атлантике батискаф «Титан», является потомком пары, погибшей при крушении «Титаника». Об этом сообщила газета The New York Times.



Венди Раш является праправнучкой магната Исидора Штрауса и его супруги Иды. Штраусы были самой богатой парой среди всех жертв крушения судна. В архивных записях сохранились воспоминания выживших о том, что магнат отказался от места в спасательной шлюпке, чтобы дать возможность спастись женщинам и детям. Его жена Ида отказалась оставить мужа. На тот момент супруги состояли в браке 40 лет.



Тело Штрауса обнаружили в море спустя две недели после катастрофы, останки его жены не были найдены.



Венди Раш является потомком одной из дочерей Штраусов, она вышла замуж за основателя OceanGate в 1986 году.

19 июня компания OceanGate Expeditions, которая занимается доставкой туристов к обломкам «Титаника», сообщила об исчезновении своего батискафа «Титан» с экипажем. Он потерял связь с исследовательским судном «Полярный принц» примерно через один час 45 минут после погружения судна 18 июня утром.



На борту подводного судна находятся пять человек. В их числе — британский миллиардер и исследователь Хэмиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд с сыном, а также французский пилот подводного плавания Поль-Анри Нарголе.

Американский океанограф, исследователь и испытатель глубоководных аппаратов Дон Уолш 21 июня заявил, что экипаж «Титана» едва ли удастся спасти, потому что у них заканчивается кислород. В тот же день стало известно, что корпус пропавшего батискафа имел технические проблемы, в частности демонстрировал признаки циклической усталости.

Тогда же сообщалось, что экипажи спасателей услышали «акустическую обратную связь». Однако позднее береговая охрана США заявила, что расследование шумов с использованием специального подводного оборудования «дало отрицательные результаты».

На данный момент известно, что как минимум пять судов привлечены к поиску батискафа: исследовательское Polar Prince, багамское Deep Energy, коммерческое Skandi Vinland и два корабля канадской береговой охраны John Cabot и Atlantic Merlin.