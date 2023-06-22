Путин указал на важность наращивания общих усилий в борьбе с эпидемиями
Важно наращивать общие усилия в борьбе с эпидемиями, Москва готова и впредь активно участвовать в ликвидации вспышек опасных инфекций в мире. На это указал президент России Владимир Путин в приветствии участникам и организаторам IV Международной научно-практической конференции «Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения».
«Хотел бы подтвердить, что российские специалисты готовы впредь принимать активное участие в ликвидации вспышек опасных инфекций а различных регионах мира», — отметил Путин.
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