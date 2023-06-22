Рогов сообщил о взрывах в Мелитополе
В Мелитополе прозвучала серия взрывов. Об этом в четверг, 22 июня, сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«По предварительным данным, успешно отработала ПВО (система противовоздушной обороны. — Ред.)», — написал он в Telegram-канале.
Ранее, 4 июня, в Мелитополе прогремел взрыв. Как уточнили позднее в городской администрации, это был звук от уничтожения схрона со взрывчаткой, принадлежащего украинским националистам.
Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.