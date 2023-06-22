Стала известна причина смерти актера Михаила Ложкина

Актриса и режиссер Яна Тумина заявила, что причиной смерти 36-летнего актера театра, кино и телевидения Михаила Ложкина стали проблемы с сердцем.

«Причина смерти — сердце», — заявила актриса «Российской газете» 21 июня.

По ее словам, за пять дней до смерти артист перенес инфаркт миокарда.

О смерти санкт-петербургского актера Михаила Ложкина стало известно ранее 21 июня. Дату прощания с Ложкиным в петербургском Большом театре кукол пообещали сообщить позднее. У артиста остались жена и маленький сын, пишет ИА Регнум. В театре указывают, что возьмут на себя все организационные расходы, связанные с похоронами, отмечает сайт aif.ru.

Ложкин родился 12 ноября 1986 года в Элисте. В 2011 году он окончил факультет театра кукол СПбГАТИ. Работал в Большом театре кукол. С того же года начал сниматься. Среди проектов с его участием — «Невский», «Ветеран», «Формат А4», «Анонимный детектив», «Реализация», «Великолепная пятерка», «Условный мент», «Ада», уточняет сайт kp.ru.

В 2014 году Ложкину присвоили звание лауреата Молодежной премии Санкт-Петербурга в области художественного творчества, отмечает телеканал «360». В 2019 году Ложкин получил Высшую театральную премию Петербурга «Золотой софит» в номинации «Лучший актерский ансамбль», являлся номинантом и лауреатом и других премий, сообщает Life.ru.