Сальдо: ВСУ ударили ракетами Storm Shadow по мостам на границе Херсонской области и Крыма
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- Сальдо: ВСУ ударили ракетами Storm Shadow по мостам на границе Херсонской области и Крыма
Дорожное покрытие мостов на административной границе между Херсонской областью и Крымом получило повреждение в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил 22 июня врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
«Преступный киевский режим совершил варварский обстрел гражданских объектов — мостов на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара», — написал он в Telegram-канале.
Сообщается, что пострадавших нет.
По предварительной оценке, ВСУ использовали английские ракеты Storm Shadow.
Сальдо добавил, что сообщение между Херсонской областью и Крымом продолжает действовать по резервному маршруту.
Глава Крыма Сергей Аксенов также сообщил, что ночью был нанесен удар по Чонгарскому мосту.
«На данный момент взрывотехники проводят экспертизу для оценки типа боеприпаса. Профильные службы приступили к обследованию дорожного полотна. О возможности движения будет сообщено в течение часа. Прошу соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации», — заявил он в Telegram-канале.
Советник главы Крыма Олег Крючков указал, что республику с Херсонской областью соединяет три пункта пропуска: два в районе Армянска и один в районе Джанкоя.
«Сбой в работе одного из них не может кардинально нарушить транспортную логистику сухопутного транспортного коридора. Пока идет обследование конструкций Чонгарского моста, просим выбирать для поездок в Запорожскую и Херсонскую область маршрут через город Армянск», — написал он в Telegram-канале.
Ранее, 20 июня, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Украина планирует нанести удар по Крыму и другим регионам России, применив ракеты HIMARS и Storm Shadow.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.