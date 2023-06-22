Число погибших в Херсонской области после прорыва Каховской ГЭС возросло до 46
Число погибших в Херсонской области после прорыва Каховской ГЭС возросло до 46, о чем в четверг, 22 июня, сообщили в экстренных службах.
«По последним данным, погибли 46 человек, 122 человека пострадали», — сказал источник «ТАСС».
По его словам, пострадавшие госпитализированы с переохлаждением и другими травмами.
Накануне, 21 июня, глава МЧС Александр Куренков доложил президенту России Владимиру Путину, что в результате теракта на Каховской ГЭС 2 тыс. человек были спасены и более 8 тыс. эвакуированы. Куренков добавил, что в 21 пункте временного размещения находятся 1935 человек, им оказывается необходимая помощь, предоставляется питание и предметы первой необходимости.
Теракт на Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня, это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. После аварии под воду ушли более 23 тыс. жилых домов.
18 июня Владимир Сальдо рассказал «Известиям», что большая часть залитых водой домовладений не подлежит ремонту, их предстоит отстроить заново.
Каховская ГЭС — шестая и самая нижняя на Днепре станция. Она замыкает Днепровский каскад. Воды Каховского водохранилища питают засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.