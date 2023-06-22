Военкор «Известий» показал последствия обстрела Чонгарского моста со стороны ВСУ
Корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев в четверг, 22 июня, показал последствия обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Чонгарского моста на границе между Херсонской областью и Крымом.
На кадрах видно отверстие в плите моста, образовавшееся от удара снаряда.
Обстрел был произведен в 5:10. Проезд закрыт. Всего, по словам журналиста, украинская армия нанесла по мостам четыре удара.
Об обстреле украинскими боевиками мостов на границе между регионами ранее в этот день сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. По предварительной оценке, ВСУ использовали английские ракеты Storm Shadow. На мостах повреждено дорожное покрытие. Жертв нет.
Движение автотранспорта между Херсонской областью и Крымом действует по резервному маршруту.
Советник главы Крыма Олег Крючков указал, что республику с Херсонской областью соединяет три пункта пропуска: два в районе Армянска и один в районе Джанкоя. Сбой в работе одного из них не может кардинально нарушить транспортную логистику сухопутного транспортного коридора, добавил он.
20 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Украина планирует нанести удар по Крыму и другим регионам России, применив ракеты HIMARS и Storm Shadow.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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