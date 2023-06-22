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Карта спецоперации на Украине 22 июня

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Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 22 июня можно в материале «Известий».

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, ночью ВКС России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по складу доставленного на Украину вооружения и военной техники иностранного производства. Назначенный объект поражен. Цель удара достигнута.

В течение прошедших суток ВСУ продолжали безуспешные попытки наступательных действий на южнодонецком, запорожском, донецком и краснолиманском направлениях.

На южнодонецком в районе Времевского выступа отражены две атаки подразделений 37-й бригады морской пехоты в районах Новодонецкого и Макаровки. В районах Нескучного, Новоселки и Новодаровки нанесены удары по скоплениям живой силы и техники подразделений 31-й механизированной бригады, 110-й и 128-й бригад территориальной обороны. Уничтожены: боевая машина пехоты, а также три боевые бронированные машины.

На запорожском направлении нанесено поражение подразделениям противника в районах Новоданиловки, Преображенки, Щербаки и Лобкового. Общие потери ВСУ составили свыше 110 украинских военнослужащих, два танка, четыре боевые машины пехоты, восемь боевых бронированных машин, два автомобиля, а также две гаубицы Д-20.

На донецком направлении успешно отражены четыре атаки противника в районах Веселого, Северного и Первомайского ДНР. Уничтожено более 185 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины и три автомобиля. В районах Северска и Авдеевки уничтожены два склада боеприпасов подразделений ВСУ.

На краснолиманском направлении успешно отражены пять атак противника в районах Кузьмино и в Серебрянском лесничестве. Ударами авиации нанесено поражение подразделениям 21-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах Терны и Серебрянки. В районах Ямполовки, Червоной Дибровы и в Серебрянском лесничестве пресечена деятельность трех украинских ДРГ. Уничтожено свыше 135 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, три пикапа, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также гаубица Д-30.

На купянском направлении поражена живая сила и техника ВСУ в районах Новомлынска, Петропавловки, Котляровки и Стельмаховки. В районах Синьковки и Новоселовского уничтожены две украинские ДРГ. Общие потери противника составили до 30 украинских военнослужащих, бронетранспортер, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США.

На херсонском направлении уничтожено до 45 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-30.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 444 самолета, 240 вертолетов, 4740 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10 278 танков и других боевых бронированных машин, 1129 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5193 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 11 110 единиц специальной военной автомобильной техники.

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