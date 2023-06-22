С марта 280 тыс. жителей новых регионов оформили российские пенсии

С марта более 280 тыс. жителей новых российских регионов оформили пенсии. Об этом в четверг, 22 июня, сообщил ТАСС министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

«Уже сейчас оформлено более 280 тыс. граждан по заявлениям на российские пенсии, 363 тыс. решений подготовлено», — отметил он.

Котяков напомнил, что прием заявлений пенсионеров в новых субъектах федерации стартовал 1 марта текущего года.

Кроме того, были сформированы специальные комиссии для бессрочной помощи гражданам, чьи документы, подтверждающие право на выплаты, оказались утеряны. Сотрудники предлагают варианты решения проблемы по каждому конкретному случаю.

«Благодаря этому сейчас уже порядка 1,5 тыс. человек смогли подтвердить те или иные жизненные обстоятельства, которые повлияли на их уровень пенсионного обеспечения и позволили назначить российскую пенсию», — подчеркнул собеседник агентства.

Также министр напомнил, что переход на предоставление соцподдержки по российскому законодательству осуществляется в два этапа. Первый — до 1 января 2024 года, второй — с 1 января 2024 года до 1 января 2026 года. Отдельно урегулирован переходный период по пенсионному возрасту — он продлится до 1 января 2033 года.

Ранее, 5 апреля, президент РФ Владимир Путин призвал как можно быстрее интегрировать новые регионы в правовое пространство России, а также экономическое и образовательное. Кроме того, он потребовал активно работать для повышения уровень жизни в новых субъектах федерации.

В январе премьер-министр Михаил Мишустин заявлял, что интеграция обязательств жителей новых регионов в правовое поле РФ в первую очередь предполагает получение всех социальных и медицинских услуг.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области 30 сентября 2022 года вошли в состав России по итогам референдумов, проведенных с 23 по 27 сентября. Со дня принятия регионов в состав РФ местные жители признаются российскими гражданами.