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С помощью пропавшего батискафа планировали собирать ДНК возле «Титаника»
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С помощью пропавшего батискафа планировали собирать ДНК возле «Титаника»

WSJ: OceanGate намеревалась с помощью батискафа собрать образцы ДНК вблизи «Титаника»
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Фото: Global Look Press/ABACA
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Компания OceanGate Expeditions рассчитывала при помощи глубоководного аппарата «Титан» собрать образцы ДНК у обломков «Титаника». Об этом 21 июня газета The Wall Street Journal со ссылкой на электронные письма представителей компании.

Отмечается, что помимо доставки к месту крушения «Титаника» туристов, батискаф планировалось осуществить забор воды для дальнейшего изучения на предмет наличия образцов ДНК живых организмов. Эксперты рассчитывали «изучить бактерии, связанные с наростами ржавчины» на корпусе «Титаника», а также получить информацию об организмах, живущих в донном иле.

Глава компании eDNAtec, занимающейся изучением образцов ДНК, взятых из окружающей среды, Стив Барретт подтвердил газете, что фирма сотрудничает с OceanGate Expeditions. По его словам, eDNAtec занимается изучением образцов ДНК, полученных при погружении батискафа OceanGate Expeditions к останкам «Титаника» в 2022 году. Целью проекта является отслеживание изменения морской флоры и фауны в месте залегания обломков лайнера.

Сирена с «Титана»: продолжаются поиски батискафа с туристами
В толще воды раздаются странные стуки

Ранее в этот день тележурналист, бывший научный редактор ABC Майк Гильен выразил надежду на спасение экипажа пропавшего батискафа «Титан». По его мнению, на судне произошло нечто более серьезное, чем сбой со связью.

Американский океанограф, исследователь и испытатель глубоководных аппаратов Дон Уолш заявил, что экипаж пропавшего батискафа «Титан» едва ли удастся спасти.

Почетный профессор Сиракузского университета Джефф Карсон 21 июня заявил, что у экипажа пропавшего батискафа, вероятно, или закончился кислород, или его осталось уже слишком мало.

19 июня компания OceanGate Expeditions сообщила об исчезновении своего батискафа «Титан» с экипажем. Компания занимается доставкой туристов к обломкам «Титаника» на глубине 3,8 тыс. м.

Поиски охватили почти 26 тыс. кв. км. В подводном аппарате находятся пять человек. В их числе — британский миллиардер и исследователь Хэмиш Хардинг, а также пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд с сыном Сулейманом.

21 июня сообщалось, что экипажи спасателей услышали «акустическую обратную связь». Некий стук из океана на протяжении четырех часов был слышен каждые 30 минут. Позже телеканал NBC News уведомил, что зафиксированные звуки не являлись сделанными экипажем судна.

Тогда же исследователь подводного мира Дэвид Галло предположил, что пропавший в Атлантическом океане подводный аппарат «Титан» мог взорваться.

Также известно, что корпус батискафа имел технические проблемы, в частности демонстрировал признаки циклической усталости. На фоне этого его максимальная глубина погружения была снижена до 3 тыс. м.

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