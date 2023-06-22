В Праге суд рассмотрит дело защищавшей СВО учительницы

Суд административного округа Прага 6 в четверг, 22 июня, рассмотрит уголовное дело учительницы одной из местных школ, которая во время урока защищала действия России на Украине. Об этом сообщает агентство ČTK.

Отмечается, что педагогу грозит от 6 месяцев до 3 лет тюремного заключения по статье «Оправдание геноцида».

Ранее, 27 апреля, стало известно, что женщине предъявили обвинение. Согласно заключению прокуратуры, она «не просто выражала свою позицию, а выдвигала тезисы, оправдывающие» специальную операцию РФ.

Сам инцидент произошел 5 апреля 2022 года: отвечая на вопрос о происходящих на Украине событиях, учительница поставила под сомнения репортажи о начале спецоперации. Она подчеркнула, что СМИ заинтересованы в том, чтобы продвигать определенную точку зрения.

За эти слова руководство школы уволило сотрудницу. Сама женщина объяснила своей поступок желанием донести до детей, что в телевизоре не всегда показывают полную картину.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.