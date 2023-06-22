Пожар произошел на протонном ускорительном комплексе в Японии

Возгорание блока электропитания произошло в зоне радиационного контроля протонного ускорительного комплекса J-PARC на востоке Японии. Об этом 22 июня сообщил телеканал NHK.

Отмечается, что сигнал пожарной тревоги раздался около 01:00 по местному времени (21 июня 19:00 мск), когда сотрудники комплекса подготавливали оборудование к началу эксперимента. После того, как специалисты вошли в зону радиационного контроля, они увидели, что в боке электропитания произошло возгорание.

Пожар был вскоре потушен. В результате инцидента никто не пострадал. Угрозы утечки радиации с комплекса нет, повышения уровня радиационного фона также не зафиксировано.

Комплекс J-PARC — совместный проект японского Агентства по атомной энергетике и компании High Energy Accelerator Research Organization, которая изучает физику высоких энергий. Комплекс расположен в населенном пункте Токаи японской префектуры Ибараки.

Ранее, 22 июня, в жилом доме в Париже произошел взрыв газа. Инцидент произошел около 16:55 (17:55 мск). Примерно в 19:00 (20:00 мск) пожарные локализовали возгорание на месте взрыва. В настоящий момент в квартале отключена подача газа.

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил поддержку жертвам инцидента и их семьям, а также поблагодарил сотрудников экстренных служб за оперативную реакцию на происходящее.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен сообщил, что в результате взрыва пострадало 37 человек.