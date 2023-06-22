Посол Антонов заявил о продолжении борьбы России с фашизмом

В 1945 году СССР удалось одержать победу над фашизмом, однако в наши дни Россия вновь продолжает бороться с ним. Об этом в среду, 21 июня, заявил посол России в США Анатолий Антонов во время выступления на мемориальной акции «Свеча памяти».



Сотрудники российского посольства в Вашингтоне и члены их семей в 4:00 по мск зажгли свечи, чтобы почтить память 27 млн советских граждан, погибших в годы Великой Отечественной войны.

«Благодаря Красной Армии хребет немецко-фашистских захватчиков был сломлен. Мы победили. <...> Нам удалось тогда уничтожить фашизм, однако, как мы видим, сегодня уже мы, наши братья продолжают бороться с фашизмом, к сожалению, на прежде советской земле», — рассказал посол.

Антонов отметил, что в мире не должны забыть о той тяжелой и страшной войне, а также о людях, которые принесли победу и о чести и доблести советского, российского оружия.

Посол РФ также сообщил, что в «Саду памяти» диппредставительства планируется установить «монумент героям Отчизны». Он поблагодарил Минобороны России за поддержку инициативы посольства РФ в Вашингтоне. Антонов добавил, что считает этот монумент данью памяти не только прошлых, но и о нынешних воинов, которые защищают родину.

Коллектив дипмиссии почтил минутой молчания павших на полях сражений, погибших в концлагерях и на оккупированных территориях. Кроме того, в «Саду памяти» из свечей была выложена цифра 82.

Ранее в этот день минобороны России сообщило, что у стен Главного храма Вооруженных сил РФ в рамках акции «Свеча памяти» от частицы Вечного огня зажгли 1418 свечей.

Тогда же на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге состоялась патриотическая акция «Свеча памяти». Участники мероприятия выложили огненную композицию в виде мемориала «Разорванное кольцо». Две полуарки символизируют кольцо блокады, а пространство между ними — Дорогу жизни.

Всероссийская патриотическая акция «Свеча памяти» также состоялась на Поклонной горе. В мероприятии, посвященном 82-й годовщине начала Великой Отечественной войны, приняли участие около 4 тыс. жителей и гостей Москвы.

Кроме того, акция в память о жертвах Великой Отечественной войны прошла на Саур-Могиле в Горловском районе Донецкой Народной Республики (ДНР).

Также в эту ночь свечи от Вечного огня зажгли на Мамаевом кургане. Для картины, посвященной погибшим в годы Великой Отечественной войны, потребовалось 15 тыс. частиц пламени, доставленного в Волгоград из других городов-героев России: Москвы, Санкт-Петербурга, Новороссийска, Тулы, Смоленска, Мурманска, Керчи и Севастополя.

Накануне вечером пламя Вечного огня от памятника-ансамбля в Волгограде доставили в Главный храм Вооруженных сил России для проведения акции «Свеча памяти».

Мемориальная акция «Свеча памяти» стартовала 22 июня в 4:00. Именно в это время в 1941 году началось вторжение немецко-фашистских захватчиков на территорию Советского Союза. От частицы Вечного огня зажгут 1418 свечей — по количеству дней Великой Отечественной войны.