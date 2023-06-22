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В Стокгольме остановку у посольства РФ переименовали в «Свободную Украину»

В Стокгольме автобусную остановку у посольства России переименовали в «Свободную Украину»
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Фото: SVT
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В Стокгольме переименовали расположенную рядом с российским посольством автобусную остановку Fyrverkarbacken («Фейерверковый холм») в «Площадь свободной Украины». Об этом в среду, 21 июня, сообщил телеканал SVT.

«Это станет четким сигналом о том, что регион Стокгольм и Швеция поддерживают Украину», — приводит телеканал слова председателя правления региона Стокгольм Аиды Хаджиалич.

Отмечается, что год назад «Свободной Украиной» был назван и небольшой парк по соседству с российским диппредставительством.

На торжественном открытии остановки присутствовали представители местных властей и посол Украины в Швеции Андрей Плахотнюк, который поговорил с региональными политиками и активистами.

«В поддержке Украины важны все маленькие и большие жесты», — отметил дипломат.

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9 мая в Польше вступила в силу рекомендация государственной комиссии по стандартизации географических названий для граждан отказаться от русского названия Калининграда и использовать местный топоним Крулевец. Также полякам рекомендуется использовать топоним Крулевецкая область. В Польше заявили, что каждая страна имеет право использовать в своем языке традиционные названия.

Политолог Кирилл Аверьянов в беседе с «Известиями» отметил, что переименование Польшей Калининграда в Крулевец является чисто политическим решением, оно не имеет никакого отношения к топонимике и истории.

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