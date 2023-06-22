В Стокгольме остановку у посольства РФ переименовали в «Свободную Украину»
В Стокгольме переименовали расположенную рядом с российским посольством автобусную остановку Fyrverkarbacken («Фейерверковый холм») в «Площадь свободной Украины». Об этом в среду, 21 июня, сообщил телеканал SVT.
«Это станет четким сигналом о том, что регион Стокгольм и Швеция поддерживают Украину», — приводит телеканал слова председателя правления региона Стокгольм Аиды Хаджиалич.
Отмечается, что год назад «Свободной Украиной» был назван и небольшой парк по соседству с российским диппредставительством.
На торжественном открытии остановки присутствовали представители местных властей и посол Украины в Швеции Андрей Плахотнюк, который поговорил с региональными политиками и активистами.
«В поддержке Украины важны все маленькие и большие жесты», — отметил дипломат.
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