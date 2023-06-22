«Грады» ЦВО ударили по скоплению ВСУ на краснолиманском направлении

Артиллеристы Центрального военного округа (ЦВО) нанесли удар по скоплению украинских войск и колонне грузовых автомобилей подвоза боеприпасов на краснолиманском направлении. Об этом в четверг, 22 июня, сообщило Минобороны России.

При помощи БПЛА «Зала» и «Суперкам», данные с которых передавались непосредственно командиру артиллерийской батареи, российские военные вели объективный контроль удара из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град», добавили в ведомстве.

«Заняв огневую позицию, военнослужащие произвели развертывание боевых машин (БМ-21 «Град») и наведение их на цель. После чего незамедлительно выполнили залп 122-миллиметровыми реактивными снарядами по скоплению живой силы и легкобронированной технике, а также колонне грузовых автомобилей подвоза боеприпасов, находящихся на дистанции более 15 км», — сообщило Минобороны «РИА Новости».

Командир одной из РСЗО «Град» с позывным Семен рассказал, что артиллеристы постоянно осуществляют поддержку мотострелков. При встрече с боевыми товарищами они «всегда жмут руки и благодарят нас за нашу работу», добавил он.

Ранее в этот же день Минобороны России показало кадры боевой работы артиллерийских подразделений Воздушно-десантных войск (ВДВ) на краснолиманском направлении в зоне спецоперации. Точным огнем с закрытых огневых позиций артиллерийские расчеты 122-миллиметровых гаубиц Д-30 уничтожили пехоту ВСУ, окопавшуюся в опорном пункте.

Накануне военное ведомство сообщило, что расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М1» Центрального военного округа уничтожил более 100 БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.

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