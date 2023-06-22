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Группировка «Юг» отразила атаки ВСУ в населенных пунктах Донбасса

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Фото: РИА Новости/Дмитрий Макеев
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Российские военные группировки «Юг» отразили атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе нескольких населенных пунктов Донбасса. Об этом в четверг, 22 июня, заявил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

«Подразделениями Южной группировки войск успешно отражены атаки штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Майорское, Водяное, Розовка, Новобахмутовка», — рассказал он.

Офицер сообщил, что украинские боевики понесли серьезные потери в живой силе и военной технике.

Астафьев отметил, что крупнокалиберная артиллерия соединений ЮВО уничтожила опорный пункт противника с расчетом 120-миллиметрового миномета около населенного пункта Победа. Кроме того, по его словам, артиллерийские подразделения ВС РФ уничтожили два пикапа с пехотой ВСУ около Григоровки, а также самоходное орудие Krab и гаубицу «Мста-Б» в районе Миньковки.

Начальник пресс-центра группировки добавил, что расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Оса-АКМ» сбил вражеский беспилотник «Фурия» около Первомайского.

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Днем ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские войска за сутки отразили 10 атак со стороны ВСУ на донецком направлении. По его словам, в ходе боев уничтожены один танк, две боевые бронированные машины, а также восемь автомобилей. Потери в живой силе составили до 400 военнослужащих.

Также сообщалось, что российские силы уничтожили разведчиков ВСУ на запорожском направлении. Разведгруппа противника была поражена силами воздушной разведки и артиллерии в районе Дорожнянки.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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