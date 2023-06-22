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Си Цзиньпин усилил контроль после гибели людей от взрыва в ресторане

Си Цзиньпин распорядился усилить контроль после гибели более 30 человек в ресторане
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Фото: REUTERS/Florence Lo/Pool/File Photo
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Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился ужесточить контроль за безопасностью на ключевых объектах после взрыва в одном из ресторанов. Об этом 22 июня сообщило Центральное телевидение Китая.

«В ближайшей перспективе соответствующие ведомства должны провести специальное устранение рисков безопасности производства, усилить надзор за безопасностью в ключевых отраслях и ключевых областях, эффективно предотвращать возникновение крупных и чрезвычайно крупных аварий в области производственной безопасности, эффективно защищать безопасность жизни и имущества людей», — говорится в публикации телеканала.

Отмечается, что, согласно указаниям Си Цзиньпина, министерство по чрезвычайным ситуациям, министерство жилищного строительства и развития городских и сельских районов, национальная комиссия здравоохранения и другие ведомства направили на место происшествия рабочие группы для оказания неотложной помощи раненым. В настоящее время проводится расследование причин аварии.

Ранее агентство «Синьхуа» сообщило, что 21 июня более 30 человек погибли в результате взрыва баллона со сжиженным газом в Нинся-Хуэйском автономном районе на северо-западе Китая. Еще семь человек, один из которых находится в критическом состоянии, проходят усиленную терапию.

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