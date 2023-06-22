Группировка «Запад» уничтожила технику ВСУ в Харьковской области

Российские артиллеристы поразили технику и боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом в четверг, 22 июня, заявил ТАСС начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский.

«Артиллерией группировки и огнем из танков Т-72Б3 в районе населенных пунктов Кисловка, Котляровка уничтожено отделение живой силы противника на позициях и один автомобиль», — отметил он.

Также Зыбинский добавил, что в полосе обороны 1-й танковой армии около населенного пункта Берестовое был вскрыт и ликвидирован американский бронетранспортер М113 с личным составом.

Ранее в этот день сообщалось, что экипаж танка Т-90М «Прорыв» Западного военного округа (ЗВО) разбил группу пехоты ВСУ в зоне проведения спецоперации. В Минобороны отметили, что танкисты способствуют продвижению штурмовых отрядов вглубь обороны противника.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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