Начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский 22 июня сообщил, что расчет миномета «Сани» уничтожил склад с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Двуречное в Харьковской области.

«В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Двуречное расчет 120-мм миномета «Сани» под командованием ефрейтора Алексея Чернова уничтожил склад боеприпасов», — приводит его слова ТАСС.

Кроме того, Зыбинский отметил, что расчет самоходных пушек «Гиацинт-С» уничтожил два минометных расчета украинских боевиков в районе населенных пунктов Кисловка, Западное.

Накануне Зыбинский сообщил, что российская авиация нанесла десять ударов по ВСУ на купянском направлении. Также в ходе контрбатарейной борьбы российские военные огнем самоходной пушки «Гиацинт-С» уничтожили гаубицу польского производства Krab в районе населенного пункта Песчаное, а расчет самоходной артиллерийской установки (САУ) «Мста-С» уничтожил минометный расчет ВСУ в районе населенного пункта Берестовое.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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