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Старший прапорщик ВС РФ спас колонну с боеприпасами от минометного обстрела

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Фото: РИА Новости
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Старший прапорщик группировки войск ВС РФ «Восток» Павел Иванов на запорожском направлении спас колонну с боеприпасами от минометного обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также беспилотник, корректировавший огонь противника, был уничтожен стрелковым оружием. Об этом в четверг, 22 июня, сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

«Благодаря грамотным и быстрым решениям старшего прапорщика Павла Иванова техника повреждений не получила, а личный состав остался жив и продолжил выполнение боевых задач», — сказал Чехов «РИА Новости».

Он рассказал, что во время автомобильного движения взвода обеспечения на запорожском направлении колонна подверглась обстрелу из миномета. Имеющий боевой опыт прапорщик Иванов моментально засек в небе БПЛА украинских войск, который корректировал ведение огня по колонне.

«Получив приказ незамедлительно укрыть технику в ближайшей лесополосе, военнослужащие взвода под руководством прапорщика Павла Иванова сбили беспилотник противника огнем из стрелкового оружия», — добавил Чехов.

После сбитого беспилотника противник не имел больше возможностей для корректировки огня, а потому был вынужден прекратить обстрел. Он отметил мужество и героизм военнослужащих группировки «Восток», которые они проявляют при выполнении боевых задач. Командир взвода обеспечения гаубично-самоходного артиллерийского дивизиона группировки старший прапорщик Павел Иванов, по его словам, каждый день возглавляет колонны автомобильной техники подвоза боеприпасов на огневые точки.

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Накануне Олег Чехов сообщил, что группа войск «Восток» пресекла разведывательную деятельность ВСУ на запорожском направлении. Также российские военнослужащие отразили атаку неприятеля около населенного пункта Левадное. В ходе боестолкновения были уничтожены танки, бронетехника и живая сила ВСУ.

20 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ с 4 июня предприняли 263 попытки атаковать российские позиции. Благодаря грамотным и самоотверженным действиям подразделений ВС РФ все они отбиты. В настоящее время украинские войска проявляют активность на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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