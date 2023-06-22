Старший прапорщик ВС РФ спас колонну с боеприпасами от минометного обстрела

Старший прапорщик группировки войск ВС РФ «Восток» Павел Иванов на запорожском направлении спас колонну с боеприпасами от минометного обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также беспилотник, корректировавший огонь противника, был уничтожен стрелковым оружием. Об этом в четверг, 22 июня, сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

«Благодаря грамотным и быстрым решениям старшего прапорщика Павла Иванова техника повреждений не получила, а личный состав остался жив и продолжил выполнение боевых задач», — сказал Чехов «РИА Новости».

Он рассказал, что во время автомобильного движения взвода обеспечения на запорожском направлении колонна подверглась обстрелу из миномета. Имеющий боевой опыт прапорщик Иванов моментально засек в небе БПЛА украинских войск, который корректировал ведение огня по колонне.

«Получив приказ незамедлительно укрыть технику в ближайшей лесополосе, военнослужащие взвода под руководством прапорщика Павла Иванова сбили беспилотник противника огнем из стрелкового оружия», — добавил Чехов.

После сбитого беспилотника противник не имел больше возможностей для корректировки огня, а потому был вынужден прекратить обстрел. Он отметил мужество и героизм военнослужащих группировки «Восток», которые они проявляют при выполнении боевых задач. Командир взвода обеспечения гаубично-самоходного артиллерийского дивизиона группировки старший прапорщик Павел Иванов, по его словам, каждый день возглавляет колонны автомобильной техники подвоза боеприпасов на огневые точки.

Накануне Олег Чехов сообщил, что группа войск «Восток» пресекла разведывательную деятельность ВСУ на запорожском направлении. Также российские военнослужащие отразили атаку неприятеля около населенного пункта Левадное. В ходе боестолкновения были уничтожены танки, бронетехника и живая сила ВСУ.

20 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ с 4 июня предприняли 263 попытки атаковать российские позиции. Благодаря грамотным и самоотверженным действиям подразделений ВС РФ все они отбиты. В настоящее время украинские войска проявляют активность на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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