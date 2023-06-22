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Немцы в начале ВОВ пытались заблокировать корабли ЧФ при помощи мин

МО РФ: немецкие войска в начале ВОВ пытались заблокировать корабли ЧФ при помощи мин
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Войска гитлеровской армии в ходе наступления на Советский Союз пытались заблокировать в бухте Севастополя значительные силы Черноморского флота (ЧФ), сбрасывая мины на советские корабли, однако первый авиационный удар противника оказался неудачным. Об этом свидетельствуют документы, обнародованные в четверг, 22 июня, Минобороны РФ в годовщину начала Великой Отечественной войны (ВОВ).

По данным военного ведомства, в 3 часа утра по мск 22 июня 1941 года на подходе к Севастополю были замечены немецкие самолеты, а спустя полчаса начала работу зенитная артиллерия. В то же время наблюдатели докладывали «о сбрасывании с самолетов парашютистов и бомб». С рассветом информацию уточнили.

«На парашютах спускался не воздушный десант (как это показалось из-за темноты наблюдающим с постов), а сбрасывались мины», — говорится в исторических документах.

Благодаря таким действиям фашисты старались заблокировать в Севастопольской бухте огромное количество сил Черноморского флота, однако у них это не получилось.

«Ни один корабль во время налета не пострадал, а сброшенные мины были обезврежены советскими тральщиками», — передает ведомство.

При этом сторона противника понесла потери в виде нескольких самолетов, таким образом подкрепив неудачу своего первого авиационного удара.

Минобороны в этот же день опубликовало еще одни документы, которые свидетельствуют о первой победе военных Черноморского флота на следующий день после налета противника.

Черноморцы нанесли ответный воздушный удар по главной военно-морской базе Румынии — порту Констанца. Экипажи самолетов-бомбардировщиков ДБ-3 успешно завершили свое первое боевое задание, поразив все намеченные цели противника.

«Огонь и клубы черного дыма закрыли нефтесклады и портовые сооружения. Первая победа одержана. Боевой счет части открыт. Операция удалась блестяще. Ее итог: потоплен вражеский транспорт в порту, повреждены мол, элеватор, подожжено нефтехранилище. Экзамен выдержан. Летчики показали свою выдержку, свои знания, свое умение точно выполнять приказ и беспощадно громить врага», — отмечается в документах, опубликованных военным ведомством.

День памяти и скорби в 2023 году — история памятной даты

22 июня в России установлен День памяти и скорби. В 1941 году в этот день войска нацистской Германии напали на Советский Союз и началась Великая Отечественная война. Она длилась 1418 дней.

В этот же день Минобороны России опубликовало приказ маршала Советского Союза Семена Тимошенко о приведении приграничных войск в полную боевую готовность накануне нападения нацистской Германии на СССР. Также Тимошенко приказал перед рассветом 22 июня рассредоточить по полевым аэродромам всю авиацию. Кроме того, согласно архивным документам, был приказ замаскировать позиции советских войск и организовать светомаскировку городов и военных объектов.

Накануне годовщины начала Великой Отечественной войны ФСБ раскрыла письменные показания последнего гитлеровского генерал-фельдмаршала Фердинанда Шернера о подготовке Германии к нападению на СССР. Из них следует, что гитлеровская пропаганда всячески скрывала даже от немцев планы нападения на СССР.

За время конфликта СССР потерял 26,6 млн человек. Среди них не только военнослужащие, но и пленные, жертвы концлагерей, а также погибшие от обстрелов, болезней и голода. Потери Советского Союза составили 40% от человеческих потерь всех стран за время Второй мировой войны. Были частично или полностью разрушены более 1,7 тыс. советских городов, свыше 70 тыс. сел и деревень.

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