Российские военнослужащие разбили формирование Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время подготовки к наступлению на южнодонецком направлении. Об этом в четверг, 22 июня, сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

«Нанесено огневое поражение по скоплениям техники и живой силы противника, готовившегося к наступлению в районе Макаровки. Уничтожены танки, боевые бронированные машины и живая сила националистов», — заявил он.

Кроме того, по словам Чехова, силами армейской авиации удалось ликвидировать танк, бронированные машины и группу боевиков ВСУ около Нескучного, Южно-Донецкого и южнее Великой Новоселки. Между тем расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Оса» сбил вражеский беспилотник «Лелека».

Накануне корреспондент «Известий» Кирилл Ольков рассказал, что бойцы «Востока» пресекли разведывательную деятельность противника на запорожском направлении. Также ВС РФ отразили атаку около населенного пункта Левадное. В ходе боестолкновения были уничтожены танки, бронетехника и живая сила ВСУ. Когда националисты попытались перегруппироваться, по ним нанесли удары из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град».

Тогда же были успешно отбиты две атаки неприятеля между Новоданиловкой и Роготино, а ЗРК «Тор» и «Оса» вывели из строя пять вражеских беспилотников, в то время как артиллерия ликвидировала две гаубицы ВСУ.

20 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ с 4 июня предприняли 263 попытки атаковать российские позиции в зоне СВО. Благодаря грамотным и самоотверженным действиям подразделений ВС РФ все они отбиты.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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