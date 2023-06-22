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Бойцы ВС РФ пресекли попытку наступления ВСУ на южнодонецком направлении

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Фото: РИА Новости
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Российские военнослужащие разбили формирование Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время подготовки к наступлению на южнодонецком направлении. Об этом в четверг, 22 июня, сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

«Нанесено огневое поражение по скоплениям техники и живой силы противника, готовившегося к наступлению в районе Макаровки. Уничтожены танки, боевые бронированные машины и живая сила националистов», — заявил он.

Кроме того, по словам Чехова, силами армейской авиации удалось ликвидировать танк, бронированные машины и группу боевиков ВСУ около Нескучного, Южно-Донецкого и южнее Великой Новоселки. Между тем расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Оса» сбил вражеский беспилотник «Лелека».

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Накануне корреспондент «Известий» Кирилл Ольков рассказал, что бойцы «Востока» пресекли разведывательную деятельность противника на запорожском направлении. Также ВС РФ отразили атаку около населенного пункта Левадное. В ходе боестолкновения были уничтожены танки, бронетехника и живая сила ВСУ. Когда националисты попытались перегруппироваться, по ним нанесли удары из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град».

Тогда же были успешно отбиты две атаки неприятеля между Новоданиловкой и Роготино, а ЗРК «Тор» и «Оса» вывели из строя пять вражеских беспилотников, в то время как артиллерия ликвидировала две гаубицы ВСУ.

20 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ с 4 июня предприняли 263 попытки атаковать российские позиции в зоне СВО. Благодаря грамотным и самоотверженным действиям подразделений ВС РФ все они отбиты.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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