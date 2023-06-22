Подпольщики помогли уничтожить склады боеприпасов ВСУ в Херсоне

Участник подпольной организации «Русский Херсон» 22 июня рассказал «РИА Новости» о содействии артиллеристам ВС РФ в борьбе с Вооруженными силами Украины (ВСУ).

По его словам, в начале месяца по наводке подпольщиков было отработано местоположение противника.

«Также были уничтожены склады боеприпасов и военного имущества вместе с личным составом ВСУ на Силикатном заводе. По нашим координатам и переданному нами видео был уничтожен украинский буксир, который выполнял поставленную военными задачу», — заявил активист.

Собеседник агентства добавил, что «Русский Херсон» занимается поиском мест дислокации иностранных наемников. Когда информация будет подтверждена, ее передадут военнослужащим для нанесения ударов.

Ранее, 24 мая, стало известно, что участники пророссийского подполья в Херсоне помогли ВС РФ нанести поражение украинским боевикам. Чтобы облегчить задачу наводчикам орудий, активисты устанавливают радиомаяки в местах скопления техники и живой силы ВСУ по всему правобережью области.

До этого, 3 марта, сообщалось, что ВС РФ атаковали украинскую базу диверсантов-подводников в Николаеве по координатам, полученным от местного подполья. В результате удара был полностью уничтожен склад с припасами и затоплены многие помещения базы. Подробности о потерях ВСУ и судьбе британских инструкторов, находившихся на острове, неизвестны.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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