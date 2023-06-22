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Подпольщики помогли уничтожить склады боеприпасов ВСУ в Херсоне

«РИА Новости»: пророссийское подполье в Херсоне помогло ВС России в ряде успешных операций
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Фото: РИА Новости
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Участник подпольной организации «Русский Херсон» 22 июня рассказал «РИА Новости» о содействии артиллеристам ВС РФ в борьбе с Вооруженными силами Украины (ВСУ).

По его словам, в начале месяца по наводке подпольщиков было отработано местоположение противника.

«Также были уничтожены склады боеприпасов и военного имущества вместе с личным составом ВСУ на Силикатном заводе. По нашим координатам и переданному нами видео был уничтожен украинский буксир, который выполнял поставленную военными задачу», — заявил активист.

Собеседник агентства добавил, что «Русский Херсон» занимается поиском мест дислокации иностранных наемников. Когда информация будет подтверждена, ее передадут военнослужащим для нанесения ударов.

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Ранее, 24 мая, стало известно, что участники пророссийского подполья в Херсоне помогли ВС РФ нанести поражение украинским боевикам. Чтобы облегчить задачу наводчикам орудий, активисты устанавливают радиомаяки в местах скопления техники и живой силы ВСУ по всему правобережью области.

До этого, 3 марта, сообщалось, что ВС РФ атаковали украинскую базу диверсантов-подводников в Николаеве по координатам, полученным от местного подполья. В результате удара был полностью уничтожен склад с припасами и затоплены многие помещения базы. Подробности о потерях ВСУ и судьбе британских инструкторов, находившихся на острове, неизвестны.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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