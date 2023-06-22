Всемирный банк объявил о новой помощи Украине в размере $1,75 млрд. Соответствующее заявление было опубликовано 21 июня на сайте банка.

«Всемирный банк объявил о дополнительной помощи Украине в размере $1,75 млрд», — говорится в распространенном сообщении.

При этом $500 млн будут выданы в качестве займа под гарантии Великобритании, $1,25 млрд — в качестве гранта от США и $15 млн — от Финляндии.

Как уточнили в банке, средства пойдут на оказание поддержки в сферах здравоохранения и образования, а также на выплату пенсий, программ социальной помощи и зарплат сотрудников, предоставляющих основные государственные услуги.

Ранее в этот день стало известно, что руководство Великобритании выделит на восстановление мостов на Украине и поддержку рынка страхования в общей сложности около $60 млн.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в тот же день заявил о планах разработать платформу для бизнеса с целью поддержки Украины. По его словам, в течение трех лет Лондон предоставит кредитные гарантии Всемирного банка на сумму $3 млрд. Великобритания также направит Киеву помощь в размере $306 млн в этом году на программы, в числе которых разминирование объектов и энергетические проекты.

Также 21 июня госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о намерении Вашингтона предоставить Украине новый пакет помощи на $1,3 млрд.

В тот же день Еврокомиссия (ЕК) предложила зарезервировать из фондов Евросоюза для Украины €50 млрд на ближайшие четыре года. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен отметила, что деньги будут выделены Киеву в виде грантов и кредитов.

16 июня Блинкен заявил, что дополнительные $205 млн будут выделены на гуманитарную помощь Украине. Данная сумма будет потрачена на продукты питания, питьевую воду, услуги защитных служб, образовательные расходы, юридическую помощь, поддержку приютов и ряд других мер.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.