Реклама
Прямой эфир
Армия
Сальдо спрогнозировал провал наступления ВСУ в Херсонской области
Происшествия
В Херсонской области назвали варварскими обстрелы ВСУ точек эвакуации
Общество
В Донбассе зажгли свечи в память о жертвах Великой Отечественной войны
Мир
Госдеп назвал наращивание поставок вооружений Киеву стратегией США
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге и Харькове
Экономика
Поступления от НДФЛ в бюджеты регионов начали восстанавливаться
Мир
В Черниговской области сравнялось число уклонистов и мобилизованных
Общество
На Мамаевом кургане зажгли свечи в память о жертвах ВОВ
Мир
Глава МО Британии заявил об отсутствии планов стать генсеком НАТО
Общество
Менее 7% доступных россиянам отелей Египта оснащены сетками от акул
Мир
Океанограф Уолш усомнился в спасении экипажа пропавшего батискафа
Мир
Главу ФБР раскритиковали за исправление данных о возможной взятке Байдену
Общество
Синоптики пообещали москвичам до +26 градусов 22 июня

В Канаде при крушении небольшого самолета погибли два человека

0
Фото: Shutterstock
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Два человека погибли и два получили ранения в результате крушения небольшого самолета в тихоокеанской канадской провинции Британская Колумбия. Об этом в среду, 21 июня, сообщил телеканал CBC.

По данным экстренных служб, инцидент произошел в 111 км от аэропорта Тофино на западном побережье острова Ванкувер. Самолет идентифицирован как одномоторный самолет Quest Kodiak 100.

После падения самолет загорелся. Пострадавшие госпитализированы, их состояние неизвестно.

Причины произошедшего устанавливаются.

Ранее в этот же день сообщалось, что вертолет военно-воздушных сил (ВВС) Венгрии разбился в Хорватии во время учений. На борту находились трое военнослужащих.

В ходе учебной миссии один из двух вертолетов разбился в центральной части Хорватии при невыясненных пока обстоятельствах. Спасатели обнаружили тела двух погибших. Третий член экипажа пока считается пропавшим без вести.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023