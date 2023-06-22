В Канаде при крушении небольшого самолета погибли два человека

Два человека погибли и два получили ранения в результате крушения небольшого самолета в тихоокеанской канадской провинции Британская Колумбия. Об этом в среду, 21 июня, сообщил телеканал CBC.

По данным экстренных служб, инцидент произошел в 111 км от аэропорта Тофино на западном побережье острова Ванкувер. Самолет идентифицирован как одномоторный самолет Quest Kodiak 100.

После падения самолет загорелся. Пострадавшие госпитализированы, их состояние неизвестно.

Причины произошедшего устанавливаются.

Ранее в этот же день сообщалось, что вертолет военно-воздушных сил (ВВС) Венгрии разбился в Хорватии во время учений. На борту находились трое военнослужащих.

В ходе учебной миссии один из двух вертолетов разбился в центральной части Хорватии при невыясненных пока обстоятельствах. Спасатели обнаружили тела двух погибших. Третий член экипажа пока считается пропавшим без вести.