В Праге оштрафовали 14 человек за попытку снять флаг Украины с музея
Администрация района Прага оштрафовала 14 участников антиправительственного митинга за попытку сорвать флаг Украины со здания Национального музея. Об этом в среду, 21 июня, сообщил официальный представитель муниципалитета Петр Бидло.
Отмечается, что после демонстрации в марте был задержан 21 нарушитель. Один из них получил четыре месяца заключения условно и был выдворен из столицы на 18 месяцев, по оставшимся шести делам продолжается судопроизводство.
Суммы штрафов официально не объявлялись, однако, по данным ресурса Seznam Zprávy, речь идет о 1000 крон (примерно $45,5) с человека.
До этого, 5 апреля, стало известно, что житель Чехии, принимавший участие в протестной акции, получил полгода тюрьмы условно за нашивку с эмблемой группы «Вагнер» и буквой Z. Мужчине запрещено в течение 12 месяцев находиться на территории Праги. Также он должен заплатить штраф в размере 12 тыс. крон (около $545 тыс.).
11 марта порядка 10 тыс. человек вышли на антиправительственный митинг на площадь в центре Праги. Люди требовали от властей остановить рост цен и инфляцию. Демонстранты также выступили за мирное решение конфликта на Украине и прекращение оружейных поставок.
После митинга толпа из нескольких десятков человек бросилась на штурм соседствующего с Вацлавской площадью Национального музея, чтобы сорвать с его фасада украинский флаг. Полиция не допустила вторжения демонстрантов в музей.