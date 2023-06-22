Нейропсихолог заявил об опасности использования нейросетей для школьников

Использование нейронных сетей может неблагоприятно отразиться на когнитивных способностях человека. Об этом в четверг, 22 июня, заявил в интервью радио Sputnik нейропсихолог нейрологопедического центра «Выше радуги» Кубат Каниметов.



По его словам, нейросети можно сравнить с калькулятором, поскольку они лишают мозг полезной тренировки, заставляют опираться на готовые решения. Это заставляет разучиваться думать самостоятельно, что особенно вредит школьникам.

«Нейросеть становится универсальным решебником, с помощью которого можно списать домашнее задание по математике или сочинение по русскому языку, проделать ту или иную работу без усилий, и это превращается в медвежью услугу. Дети, которые не включены в организационные моменты, не знают, например, как найти что-то в учебнике, но при этом хорошо используют интерактивные технологии, как правило, не очень успешны в рамках школьного обучения», — рассказал эксперт.



Он отметил, что для взрослого человека нейросети не так вредны, а для разработчиков искусственного интеллекта они оказывают продуктивное влияние на мозг.

По словам Каниметова, программисты, прописывая соответствующие алгоритмы и управляя процессом создания нейросетей, развивают головной мозг очень динамично.

Специалист посоветовал людям, опасающимся снижения своих когнитивных способностей из-за привычки полагаться на ИИ, чаще нагружать мозг в свободное время. Эксперт отметил, что для этого хорошо подойдут изучение иностранных языков, анализ информации, чтение и письмо. При этом такая жизнедеятельность должна быть систематической и разноплановой.

Ранее, 13 апреля, руководитель направления продаж «Авито Работы» Роман Губанов рассказал «Известиям», что в этом году нейросети могут внедриться в целый ряд профессий, в том числе IT, журналистику, преподавание и другие.