Минобороны рассекретило приказ маршала Тимошенко накануне начала ВОВ

Маршал Советского Союза Семен Тимошенко накануне нападения нацистской Германии на СССР отдал приказ привести приграничные войска в полную боевую готовность. Соответствующая информация содержится в опубликованных архивах Минобороны РФ 22 июня.

«В течение 22–23 июня 1941 года возможно внезапное нападение немцев... Приказываю в течение ночи на 22 июня 1941 года скрытно занять огневые точки укрепленных районов на государственной границе. Перед рассветом 22 июня 1941 года рассредоточить по полевым аэродромам всю авиацию... Все части привести в боевую готовность», — говорится в документе.

Также согласно архивным документам, был приказ замаскировать позиции советских войск и организовать светомаскировку городов и военных объектов.

Кроме того, в Минобороны РФ рассказали, что для вторжения на территорию СССР Германия выделила около 5 млн солдат и офицеров, порядка 4,4 тыс. танков и штурмовых орудий, 4,4 тыс. боевых самолетов, 192 боевых корабля.

Накануне годовщины начала Великой Отечественной войны ФСБ раскрыла письменные показания последнего гитлеровского генерал-фельдмаршала Фердинанда Шернера о подготовке Германии к нападению на СССР. Из них следует, что гитлеровская пропаганда всячески скрывала даже от немцев планы нападения на СССР.