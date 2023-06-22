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Экипаж танка Т-90М «Прорыв» уничтожил группу пехоты ВСУ в зоне СВО

Командир танка Т-90М: при виде нас бойцы ВСУ зарываются в землю
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Фото: РИА Новости
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Экипаж танка Т-90М «Прорыв» Западного военного округа уничтожил группу пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения спецоперации. Об этом в четверг, 22 июня, рассказал командир танка с позывным Перун.

«Т-90М «Прорыв» — очень серьезная огневая мощь. По радиоперехватам не раз слышали, что когда выезжаем на работу, противник просто начинал куда-то в землю зарываться, чтобы мы его не увидели», — сказал он.

В оборонном ведомстве отметили работу экипажей современных модернизированных танков Т-90М «Прорыв», которые при использовании особенностей местного рельефа и естественных укрытий выдвигаются на границу под открытым огнем, уничтожают живую силу ВСУ в опорных пунктах, а также подавляют огневые точки украинских формирований, позволяя штурмовым отрядам Вооруженных сил России продвигаться вглубь их обороны.

«Сегодня работали с закрытой огневой позиции, характер цели был — группа пехоты противника. Они пытались приблизиться к нашим боевым товарищам на передовой, чтобы попытаться их вытеснить с рубежей. <...> За счет грамотной корректировки мы поразили цели, не задев своих», — сказал командир танка с позывным Перун.

По данным Минобороны, танковые экипажи нейтрализуют цели, которые расположены на большом удалении вне прямой видимости. По координатам от БПЛА они уничтожают наблюдательные пункты, склады боеприпасов, а также личный состав ВСУ в опорных пунктах.

Также ведомство отметило мужество, отвагу и героизм танкистов, которые быстро осваивают современную технику, действуя умело, смело и уверенно.

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Накануне в оборонном ведомстве заявили, что на купянском направлении экипажи ударных вертолетов Ка-52, Ми-28 и штурмовиков Су-25 группировки войск «Запад» нанесли десять авиационных ударов по пунктам временной дислокации противника.

Тогда же стало известно, что российские силы уничтожили разведчиков ВСУ на запорожском направлении. Вражеская разведгруппа была поражена силами воздушной разведки и артиллерии в районе Дорожнянки.

Также 21 июня официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские войска за сутки отразили 10 атак со стороны ВСУ на донецком направлении. По его словам, в ходе боев уничтожены один танк, две боевые бронированные машины, а также восемь автомобилей. Потери в живой силе составили до 400 военнослужащих.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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