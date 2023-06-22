На Украине сообщили о взрывах в трех областях

Взрывы произошли в Одесской, Кировоградской и Полтавской областях Украины. Об этом 22 июня сообщило украинское издание «Зеркало недели».

Отмечается, что в Одесской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Также взрывы зафиксированы в Кременчуге Полтавской области и Александрии Кировоградской области.

Ранее в этот день стало известно, что взрывы прогремели в Кривом Роге и Харькове. Воздушная тревога была объявлена в Киеве, а также в Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях. Кроме того, сирены звучали в подконтрольных киевскому режиму районах Донецкой Народной Республики (ДНР), Запорожской и Херсонской областей.

Министерство обороны России информацию о взрывах не комментировало.

Российские военные начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября 2022 года. Как отметил тогда президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.