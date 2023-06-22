Финансист раскрыла «подводные камни» в договорах заемщиков с банками

Банковские организации при предоставлении услуг могут включить в договор различные штрафные санкции по отношению к клиенту, которые он может не заметить. Об этом в четверг, 22 июня, рассказала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили в беседе с агентством «Прайм».

Договоры ипотечного кредитования содержат в себе обязательное условие в виде страховки недвижимости, находящейся под обременением банка, а потому им стоит уделить особое внимание, советует финансист.

Законодательство предусматривает свободу договора, а потому заемщик может отказаться от страховки, но в этой ситуации будет увеличена процентная ставка. При этом банк не имеет права навязывать заемщику дополнительное страхование жизни и здоровья.

Автокредиторы также имеют свои тонкости в работе, рассказала Валишвили. Например, в договоре может быть прописано обязательное оформление полиса КАСКО, потому что автомобиль до полного погашения займа будет числиться в залоге у банка. В случае отказа в оформлении страховки кредитор чаще всего отказывается выдавать деньги, однако в некоторых банках существуют специальные программы, предусматривающие повышенную процентную ставку при выдаче кредита без оформления КАСКО.

Целевой кредит на приобретение недвижимости, автомобиля, на обучение и другие цели обязательно предполагает документальный отчет целевого использования средств в течение определенного времени. Если заемщик не предоставил необходимые документы, то банк может применить санкционные меры, но чаще просто пересматривается процентная ставка, опираясь цифры потребительского нецелевого кредита. Все эти условия должны быть указаны в договоре, подчеркнула эксперт.

Говоря о карте с возможностью овердрафта, Валишвили напомнила, что банк может начислять проценты за ежедневное использование услуги, что по сути является предоставлением краткосрочного кредита.

«Возможность подключения овердрафта должна быть напрямую прописана в договоре между банком и владельцем карты», — сказала доцент.

Помимо этого, эксперт также напомнила, что с 2011 года банки не могут вмешиваться в досрочное погашение кредитов заемщиков без дополнительных платежей или комиссий, а в случае просрочки платежей кредитным договором предусмотрены штрафы и пени.

Банковский штраф представляет собой фиксированную сумму, обязательную к выплате заемщиком при нарушении им условий договора с банком. Как отметила доцент, размер в таких случаях указан в кредитном договоре и остается неизменным на всё время действующего кредитного соглашения.

При нарушении сроков погашения кредита дополнительно к штрафу банк начисляет пени в процентах от размера просроченного платежа за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения, который указан в договоре. Размер штрафа не должен превышать 20% годовых от суммы просроченной задолженности по кредитному договору или 0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения, заключила Валишвили.

Ранее в этот же день сообщалось, что банки и микрофинансовые организации (МФО) не смогут получать согласие заемщиков на получение дополнительных услуг при кредитовании, используя отметки (галочки), кнопки и пр. Такие изменения («Известия» ознакомились с документом) ко второму чтению в законопроект о полной стоимости кредита внес Центральный банк России.

Как следует из поправок, банкам и МФО будет запрещено проставлять отметки о согласии заемщика на получение допуслуг, работ и товаров. Также не допускается выражения кредитором согласия за клиента в любом ином виде.