Экипажи ударных вертолетов Ка-52 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ успешно работают в зоне проведения спецоперации. Об этом в четверг, 22 июня, сообщает Минобороны РФ.

После того, как были обнаружены укрепленные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ), летчики направились в заданный район и нанесли по целям ракетные удары. По итогам боевого вылета удалось ликвидировать пункт управления и несколько единиц бронетехники неприятеля.

Помимо непосредственного противодействия ВСУ, армейская авиация выполняет задачи по сопровождению колонн, доставке десанта и военных грузов, а также поддержке с воздуха других подразделений.

Накануне в оборонном ведомстве заявили, что на купянском направлении экипажи ударных вертолетов Ка-52, Ми-28 и штурмовиков Су-25 группировки войск «Запад» нанесли десять авиационных ударов по пунктам временной дислокации противника.

Тогда же стало известно, что российские силы уничтожили разведчиков ВСУ на запорожском направлении. Вражеская разведгруппа была поражена силами воздушной разведки и артиллерии в районе Дорожнянки.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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