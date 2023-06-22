Разведчики группировки «Восток» отразили атаки в районе Новодонецкого

Российские разведчики группировки «Восток» продолжают успешно выполнять боевые задачи спецоперации в районе Новодонецкого. Об этом в четверг, 22 июня, сообщил корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

На этих кадрах показана битва за ключевой опорный пункт в районе Новодонецкого. Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют в бою все свои резервы.

«Работали тремя тройками, аккуратно. Они не зайдут и оттуда не выйдут, у них просто заканчиваются припасы. И мы работаем на изнурение данного квадрата», — рассказал военнослужащий с позывным Нева.

Всего несколько бойцов российской армии выдерживают атаки целого взвода иностранных наемников. Командир взвода с позывным Верди рассказывает, что боевики работали по ним всеми возможными оружиями, от минометов до артиллерии.

«Подключился польский миномет противника. Многие его не слышат, выхода не слышат, но я своим острым слухом уже научился этому (распознавать звуки польского миномета. — Ред.)» — отметил он.

Противник в ответ на действия российской армии ведет контрбатарейный огонь, пытаясь прорваться сквозь редуты, поэтому военнослужащие РФ используют глубокие окопы, которые больше напоминают разветвленные траншеи. Из таких окопов бойцы и наблюдают за периметром, рассказал корреспондент.

Отбиваться от атак с воздуха на южнодонецком направлении штурмовикам и разведчикам помогает отряд мобильных зенитчиков морской пехоты тихоокеанского флота с помощью переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) «Игла».

«Сшибли на угледарском направлении беспилотный летательный аппарат типа «Фурии». Мы смогли засечь тепло, захватить цель и поразить ее. Боевая техника типа самолетов и вертолетов противника не подходит (к передовой линии боевых действий. — Ред.) из-за своей, мне кажется, трусости уже», — поделился командир зенитно-ракетной батареи с позывным Хищник.

Командование ВСУ не считается с потерями своей техники и не жалеет своих людей, отправляя их под пули на поле боя. Только за один день на южнодонецком направлении в плен сдались 20 украинских военнослужащих.

«Мы подорвались на мине. Вызывали подкрепление, никто не пришел. Пока не дошли до нас люди, сказали: «Сдавайтесь. Мы по вам стрелять не будем». Нашим воякам советую не воевать против российского народа», — поделился военнопленный Павел Головач.

Вся граница от Донецкой Народной Республики (ДНР) и до Запорожской области находится под надеждой защитой военнослужащих группировки войск «Восток». Украинские боевики уже предприняли не менее 30 попыток взять штурмом российские опорные пункты в окрестностях Угледара, но каждый раз терпели поражение и теряли свои боевые единицы, передает корреспондент.

Накануне корреспондент «Известий» Даниил Левин рассказал, что бойцы ВВО на угледарском направлении отразили атаку противника и нанесли урон издалека, используя противотанковые радиоуправляемые ракеты. Расчеты ПТУР поразили формирования, укрепрайоны и технику ВСУ.

Также 21 июня официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские войска за сутки отразили 10 атак со стороны ВСУ на донецком направлении. По его словам, в ходе боев уничтожены один танк, две боевые бронированные машины, а также восемь автомобилей. Потери в живой силе составили до 400 военнослужащих.

Также сообщалось, что российские силы уничтожили разведчиков ВСУ на запорожском направлении. Разведгруппа противника была поражена силами воздушной разведки и артиллерии в районе Дорожнянки.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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