Реклама
Прямой эфир
Мир
Всемирный банк объявил о новой помощи Украине в размере $1,75 млрд
Мир
Зеленский возложил на раду вину за законопроект об однополых браках
Общество
Акция «Свеча памяти» прошла в Санкт-Петербурге
Мир
Антонов возложил ответственность на США за затягивание конфликта на Украине
Армия
Подпольщики помогли уничтожить склады боеприпасов ВСУ в Херсоне
Мир
FT сообщила о рекордном уровне краж в британских продуктовых магазинах
Мир
Более 30 человек погибли в Китае из-за взрыва газового баллона в ресторане
Армия
Экипажи вертолетов Ка-52 уничтожили опорные пункты и технику ВСУ
Наука и техника
В России стартовала опытная эксплуатация системы воздушного контроля
Мир
В Праге оштрафовали 14 человек за попытку снять флаг Украины с музея
Мир
В Канаде при крушении небольшого самолета погибли два человека
Мир
На Украине сообщили о взрывах в трех областях
Мир
Резолюция об импичменте Байдена поставила рекорд по просмотрам
Сюжет:

Разведчики группировки «Восток» отразили атаки в районе Новодонецкого

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские разведчики группировки «Восток» продолжают успешно выполнять боевые задачи спецоперации в районе Новодонецкого. Об этом в четверг, 22 июня, сообщил корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

На этих кадрах показана битва за ключевой опорный пункт в районе Новодонецкого. Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют в бою все свои резервы.

«Работали тремя тройками, аккуратно. Они не зайдут и оттуда не выйдут, у них просто заканчиваются припасы. И мы работаем на изнурение данного квадрата», — рассказал военнослужащий с позывным Нева.

Всего несколько бойцов российской армии выдерживают атаки целого взвода иностранных наемников. Командир взвода с позывным Верди рассказывает, что боевики работали по ним всеми возможными оружиями, от минометов до артиллерии.

«Подключился польский миномет противника. Многие его не слышат, выхода не слышат, но я своим острым слухом уже научился этому (распознавать звуки польского миномета. — Ред.)» — отметил он.

Противник в ответ на действия российской армии ведет контрбатарейный огонь, пытаясь прорваться сквозь редуты, поэтому военнослужащие РФ используют глубокие окопы, которые больше напоминают разветвленные траншеи. Из таких окопов бойцы и наблюдают за периметром, рассказал корреспондент.

Отбиваться от атак с воздуха на южнодонецком направлении штурмовикам и разведчикам помогает отряд мобильных зенитчиков морской пехоты тихоокеанского флота с помощью переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) «Игла».

«Сшибли на угледарском направлении беспилотный летательный аппарат типа «Фурии». Мы смогли засечь тепло, захватить цель и поразить ее. Боевая техника типа самолетов и вертолетов противника не подходит (к передовой линии боевых действий. — Ред.) из-за своей, мне кажется, трусости уже», — поделился командир зенитно-ракетной батареи с позывным Хищник.

Командование ВСУ не считается с потерями своей техники и не жалеет своих людей, отправляя их под пули на поле боя. Только за один день на южнодонецком направлении в плен сдались 20 украинских военнослужащих.

«Мы подорвались на мине. Вызывали подкрепление, никто не пришел. Пока не дошли до нас люди, сказали: «Сдавайтесь. Мы по вам стрелять не будем». Нашим воякам советую не воевать против российского народа», — поделился военнопленный Павел Головач.

Вся граница от Донецкой Народной Республики (ДНР) и до Запорожской области находится под надеждой защитой военнослужащих группировки войск «Восток». Украинские боевики уже предприняли не менее 30 попыток взять штурмом российские опорные пункты в окрестностях Угледара, но каждый раз терпели поражение и теряли свои боевые единицы, передает корреспондент.

Хорошо горят: с начала контрнаступления ВФУ недосчитались 245 танков
Противник лишился трех–четырех бригад из девяти, собранных для прорыва нашей обороны, оценили эксперты

Накануне корреспондент «Известий» Даниил Левин рассказал, что бойцы ВВО на угледарском направлении отразили атаку противника и нанесли урон издалека, используя противотанковые радиоуправляемые ракеты. Расчеты ПТУР поразили формирования, укрепрайоны и технику ВСУ.

Также 21 июня официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские войска за сутки отразили 10 атак со стороны ВСУ на донецком направлении. По его словам, в ходе боев уничтожены один танк, две боевые бронированные машины, а также восемь автомобилей. Потери в живой силе составили до 400 военнослужащих.

Также сообщалось, что российские силы уничтожили разведчиков ВСУ на запорожском направлении. Разведгруппа противника была поражена силами воздушной разведки и артиллерии в районе Дорожнянки.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023